התפתחות נוספת בפרשת ההדלפה משדה תימן: על פי הדיווח של אבישי גרינצייג, היועמ״שית גלי בהרב מיארה, ניסתה למנוע את חקירת ההדלפה

לשכת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה פנתה פעמיים ללשכת שר הביטחון דאז יואב גלנט כדי לשכנע אותו לסגת מהדרישה שלו לפתוח בחקירה על הדלפת סרטון שדה תימן, כך דיווח כעת (רביעי) אבישי גרינצייג.

הדלפת הסרטון ״הטריפה״ את גלנט, שדרש מהרמטכ״ל פתיחה בחקירה כדי למצוא את המדליף.

לשכת היועמ״שית ניסתה פעמיים לשכנע את לשכת גלנט לסגת מהדרישה, עם טיעונים שונים ובכללם, שזה לא אחד מהמקרים המצדיקים חקירה פלילית על הדלפה לתקשורת, וששר הביטחון לא ירצה שיתחילו לחקור גם הדלפות של פוליטיקאים מהקבינט וכיוצא בזה, ושבכל מקרה ביטחון המדינה לא נפגע, ושחבל להסיט את הקשב לנושא הזה.

עוד דווח גרינצייג, כי אין בידו ראיות לכך שהיועמ״שית ולשכתה ידעו כי ההדלפה נעשתה על ידי הפצ״רית תומר ירושלמי. עוזרה הבכיר של היועמ״שית מסר עדות פתוחה במשטרה, לאור גרסת סגן הפצ״רית אשר מונה לבדוק את ההדלפה, שטען כי פעל על פי הנחיות הלשכה, ושקיבל מחמאות על בדיקות אלו.

בשלב מסוים גלנט לא היה שבע רצון מהתקדמות הבדיקה הפלילית שנפתחה, והורה לרמטכ״ל לקיים במקביל תחקיר פיקודי בנושא זה. בעקבות כך, היועמ״שית וסגן הפצ״רית גל עשהאל הבהירו לו כי לא ניתן לקיים תחקיר פיקודי כי הדבר עלול לשבש ולפגוע בהליך הבדיקה הפלילית שמנוהל על ידי סגן הפצ״רית תחת עינה הפקוחה של היועצת המשפטית לממשלה.

לדברי צוות החקירה של פרשת הפצ״רית אין כל אינדיקציה למעורבות של היועמ״שית בהדלפה או בטיוח הבדיקה.

היועצת המשפטית לממשלה לא מסרה תגובה.