חברת הקבינט השרה מירי רגב, הודתה הערב כי מפלדת הליכוד נכשלה בתיקון מערכת המשפט, למרות 20 שנה כמעט רצופות בשלטון: "נכשלנו בהדחת היועמ"שית"

בראיון לרדיו 'גלי ישראל' התייחסה רגב למשפט נתניהו שמתנגש עם פעילותו המדינית ואמרה: "בית המשפט צריך להתבייש בזה שהם לא מאפשרים לראש הממשלה לנהל את ענייני המדינה והוא נאלץ הבוקר להביא את יו"ר פרלמנט פרגוואי לבית המשפט".

המראיין יעקב ברדוגו השיב לה בעוקצנות: "אז את מציעה ללכת לבחירות, להקים ממשלת 64 מנדטים ועם שר משפטים מהליכוד תוכלו לשנות את העניין?".

רגב השיבה לו: "אין ספק שבעניין המשפטי לא הצלחנו. לא הצלחנו להדיח את היועמ"שית".