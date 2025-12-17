מעצרו של החשוד בניסיון החטיפה בבאר שבע הוארך בשישה ימים – ובמשטרה אומרים כי הוא חשוד גם במעורבות בחטיפתה של היימנוט קסאו. עם זאת, החשוד מכחיש את המיוחס לו

מעצרו של החשוד בניסיון החטיפה בבאר שבע אמש (שלישי) הוארך היום בשישה ימים. במקביל, במשטרה אמרו כי האדם שנעצר חשוד גם במעורבות בהיעלמותה של הילדה היימנוט קסאו מצפת – אך החשוד עצמו מכחיש את המיוחס לו.

מוקדם יותר היום, הילדה שהותקפה אתמול בבאר שבע שחזרה את רגעי הפחד בתוך ביתה. כאמור, האירוע מקבל משנה תוקף לאור העובדה שגורמי החקירה בודקים כעת קשר אפשרי בין החשוד לבין פרשת היעלמותה המסתורית של הילדה היימנוט קסאו מצפת.

בשיחזור מצמרר של האירוע, סיפרה הילדה כיצד החשוד נכנס לביתם באמתלה של קרבה משפחתית: "הוא דפק לי בדלת, נכנס, שתה והלך לשירותים. אחרי שהוא חזר הוא אמר לי 'בואי, אספר לך משהו'. אז הוא נגע בי, חיבק אותי ותפס לי את היד בחוזקה כדי שלא אצא".

למרות הפחד, הילדה גילתה תושייה יוצאת דופן: "הצלחתי לפתוח את היד שלו ויצאתי. צעקתי חזק וברחתי מהבית. רצתי לשכנה, נכנסתי אליה והיא מיד התקשרה למשטרה".

למרבה ההפתעה, הילדה מציינת כי החשוד אינו זר למשפחה. "אני מכירה אותו. הוא חבר של אבא שלי (שנמצא כעת באתיופיה) והוא היה איתנו בצפת", סיפרה. "כולם מכירים אותו והוא תמיד נחשב לבחור נחמד. הוא מעולם לא התנהג אלינו ככה בעבר".

אמה של הילדה, שהייתה בעבודה בזמן האירוע, הביעה חשש כבד לביטחון בנותיה: "אני מפחדת שזה יקרה שוב. זו לא הפעם הראשונה שהוא מגיע – הוא דפק בדלת כבר ביום חמישי האחרון ושוב ביום שני".

העובדה שהחשוד והמשפחה שהו יחד בצפת בעבר, העיר ממנה נעלמה היימנוט קסאו לפני כשנתיים, עומדת כעת במוקד חקירת המשטרה. החוקרים בוחנים האם דפוס הפעולה וההיכרות המוקדמת עם הקהילה בצפת קושרים את החשוד גם למקרה ההיעלמות ההוא שטרם פוענח.

במשטרה מדגישים כי כל כיווני החקירה נבדקים וכי נעשות פעולות מאומצות כדי להבין את מניעיו של החשוד ואת היקף פעילותו.