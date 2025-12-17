ביום הולדתו של הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי: עשר עובדות על הדרך מירושלים והציונות הדתית ועד לפיקוד על צה״ל בשנה הביטחונית המטלטלת בתולדותיו

רב-אלוף (במיל') הרצי הלוי, הרמטכ"ל ה-23 של צה"ל, מציין יום הולדת לאחר תקופה ביטחונית וחברתית מורכבת במיוחד. כהונתו כללה את מתקפת 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל, לצד אתגרים פנימיים בצה"ל ובחברה הישראלית. לרגל יום הולדתו – עשר עובדות שמשרטטות את דרכו הצבאית והאישית.

1. השם שלו הוא גם סיפור זיכרון

הרצל "הרצי" הלוי נולד בירושלים ונקרא על שם דודו, שנהרג בקרב על העיר במלחמת ששת הימים – חיבור משפחתי ישיר לאירועי היסוד של מדינת ישראל.

2. ילדות ירושלמית וחינוך בציונות הדתית

הלוי גדל במשפחה ירושלמית שורשית, המחוברת לציונות הדתית ולהיסטוריה של היישוב היהודי בארץ ישראל. בילדותו ובנעוריו התחנך במוסדות ציוניים-דתיים והיה חניך בתנועת הצופים הדתיים, מסגרת חינוכית שהדגישה ערכים של שירות, אחריות ומעורבות חברתית.

3. מהצנחנים – ליחידות המובחרות

עם גיוסו לצה"ל בחר הלוי במסלול קרבי ושירת בחטיבת הצנחנים. בהמשך עבר לסיירת מטכ"ל, שם מילא שורת תפקידי פיקוד ומטה והשתתף בפעילות מבצעית ומודיעינית לאורך שנים.

4. קריירה שחצתה כמעט כל דרג בצה"ל

במהלך הקריירה הצבאית שלו שימש, בין היתר, מפקד סיירת מטכ"ל, מפקד חטיבת הצנחנים, מפקד חטיבת מנשה, מפקד עוצבת הגליל, ראש אגף המודיעין ומפקד פיקוד הדרום.

5. עיסוק בזירות הביטחון המרכזיות של ישראל

בתפקידיו כראש אמ"ן וכמפקד פיקוד הדרום עסק הלוי בהערכת איומים בזירה הפלסטינית, בצפון ובזירה האיראנית, ובהשלכותיהם על ביטחון ישראל.

6. רמטכ"ל שנכנס לתפקיד בתקופה סוערת

הלוי נכנס לתפקיד הרמטכ"ל ה-23 של צה"ל בינואר 2023, בתקופה שהתאפיינה במחאה ציבורית רחבה ובדיון מתמשך סביב סוגיות משפטיות והשפעתן האפשרית על הצבא.

7. כהונה שנצרבה סביב 7 באוקטובר

מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר 2023 והמלחמה שפרצה בעקבותיה הפכו לציר המרכזי של כהונתו כרמטכ"ל, וניהלו את סדר היום הביטחוני במשך חודשים ארוכים.

8. סיום כהונה והעברת פיקוד

לאחר התקדמות בשלבי הלחימה המרכזיים הודיע הלוי על סיום כהונתו, וסיים את תפקידו בהליך של העברת פיקוד מסודרת.

9. גם לימודים כחלק מהמסלול

לצד שירותו הצבאי השלים הלוי תואר ראשון באוניברסיטה העברית בירושלים ותואר שני בלימודים ביטחוניים וניהול משאבים לאומיים בארצות הברית, כחלק מהכשרת קצונה בכירה בצה"ל.

10.מחוץ למדים

הלוי נשוי ואב לארבעה. מאז סיום תפקידו הוא ממשיך להגיע לאירועי זיכרון ולהלוויות של חללי צה"ל, ופועל כיום כאזרח, מחוץ למערכת הצבאית.