בבוקר השבעה באוקטובר הרצי הלוי אמר רק שתי מילים - סרוגים

(צילום: דובר צה"ל)

שרון הלוי, רעייתו של הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי, חשפה היום את הרגעים בהם הוא הבין את גודל האסון בבוקר השבעה באוקטובר, ושיתפה בשתי המילים אותן הוא אמר לה לפני שהוא יצא מהבית. את הדברים היא אמרה בפודקאסט "ובחרת בחיים" של תומר זיסר, אלמנתו של עילי זיסר שנפל ב-7 באוקטובר.

הלוי סיפרה: "הוא יצא מאוד מוקדם, זאת אומרת ממש הרבה לפני שבע. הוא רק נישק אותי, הוא נישק את הילדים מהר, קלטתי את זה". לאחר מכן היא אמרה: "ותמיד גם היה איזה עניין איתו, שזה עניין של דתיים. יש כאילו כל מיני דברים אצל דתיים שהם הקיום שלהם, גם בזמן, בלוח השנה וגם בחפץ, עוזרים להבין המון דברים".

ארכיון. דבריו של הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי (דובר צה"ל)

היא המשיכה: "אז למשל, הוא לקח את התפילין, וזה תמיד היה קורה לי איתו כשהיה אירוע חמור, גם כשהוא היה אלוף פיקוד דרום, היה איזה אירוע גם עם היחידה, וגם כשהיה מפקד יחידה. כשהוא לקח את התפילין, היה צונח לי הלב, כי אני יודעת, אוקיי, הוא לא חוזר, הוא לא חוזר, כי תפילין מניחים כל בוקר והוא צריך אותן".

הלוי חשפה את שתי המילים שהוא אמר לפני יציאתו מהבית: "ואז הוא נישק את המזוזה ואמר לי, 'עזה תיחרב'. אלה שתי המילים שהוא אמר, לא מזמן הזכרתי לו את זה, כי אנחנו מתחילים עכשיו קצת לעבד, והוא לא זכר שהוא אמר את זה, כמובן".

על התחושות שלה היא סיפרה: "אני נורא נבהלתי כשהוא אמר את זה, כי אני ידעתי שזה נכון. ונבהלתי מהגודל, אבל לא ידעתי כלום, שום דבר, ולקח לי המון זמן להבין. הוא הלך ונעלם וזהו. הוא דיבר איתי פעם אחת במוצאי החג, מאוד קצר. שיחה מאוד… הוא לא היה הוא".