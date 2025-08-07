בבוקר השבעה באוקטובר הרצי הלוי אמר רק שתי מילים - סרוגים
שרון הלוי, רעייתו של הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי, חשפה היום את הרגעים בהם הוא הבין את גודל האסון בבוקר השבעה באוקטובר: "הוא אמר רק שתי מילים ויצא"

חדשות סרוגים07.08.25 18:02  י״ג באב תשפ״ה
  (צילום: דובר צה"ל)

שרון הלוי, רעייתו של הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי, חשפה היום את הרגעים בהם הוא הבין את גודל האסון בבוקר השבעה באוקטובר, ושיתפה בשתי המילים אותן הוא אמר לה לפני שהוא יצא מהבית. את הדברים היא אמרה בפודקאסט "ובחרת בחיים" של תומר זיסר, אלמנתו של עילי זיסר שנפל ב-7 באוקטובר.

הלוי סיפרה: "הוא יצא מאוד מוקדם, זאת אומרת ממש הרבה לפני שבע. הוא רק נישק אותי, הוא נישק את הילדים מהר, קלטתי את זה". לאחר מכן היא אמרה: "ותמיד גם היה איזה עניין איתו, שזה עניין של דתיים. יש כאילו כל מיני דברים אצל דתיים שהם הקיום שלהם, גם בזמן, בלוח השנה וגם בחפץ, עוזרים להבין המון דברים".

ארכיון. דבריו של הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי (דובר צה"ל)

היא המשיכה: "אז למשל, הוא לקח את התפילין, וזה תמיד היה קורה לי איתו כשהיה אירוע חמור, גם כשהוא היה אלוף פיקוד דרום, היה איזה אירוע גם עם היחידה, וגם כשהיה מפקד יחידה. כשהוא לקח את התפילין, היה צונח לי הלב, כי אני יודעת, אוקיי, הוא לא חוזר, הוא לא חוזר, כי תפילין מניחים כל בוקר והוא צריך אותן".

הלוי חשפה את שתי המילים שהוא אמר לפני יציאתו מהבית: "ואז הוא נישק את המזוזה ואמר לי, 'עזה תיחרב'. אלה שתי המילים שהוא אמר, לא מזמן הזכרתי לו את זה, כי אנחנו מתחילים עכשיו קצת לעבד, והוא לא זכר שהוא אמר את זה, כמובן".

על התחושות שלה היא סיפרה: "אני נורא נבהלתי כשהוא אמר את זה, כי אני ידעתי שזה נכון. ונבהלתי מהגודל, אבל לא ידעתי כלום, שום דבר, ולקח לי המון זמן להבין. הוא הלך ונעלם וזהו. הוא דיבר איתי פעם אחת במוצאי החג, מאוד קצר. שיחה מאוד… הוא לא היה הוא".

הרצי הלוי
השבעה באוקטובר
שרון הלוי
4 תגובות - 3 דיונים מיין לפי
1
כמה טלפונים באמצע הלילה
mch | 07-08-2025 18:13
היו משנים את התמונה מקצה לקצה. אבל הוא היה עסוק במחאה.
אבי החמאס ממן...
המחאה עסקה באזהרת נתניהו | 07-08-2025 18:27
אבי החמאס ממן הנוחבות עסק אך ורק בהחלשת ופירוק המדינה. הכל מאינטרס אישי של הנאשם לפרק את המשטרה ומערכת המשפט לשים עצמו מעל לחוק
2
אדם יקר. ...
דני | 07-08-2025 18:17
אדם יקר.
3
החסרון היחיד שלו...
הרצי תמיד היה מענטש, גבר | 07-08-2025 18:32
החסרון היחיד שלו שהוריד את הראש בפני נתניהו. במקום להגן על חייליו ועל המדינה בכל מחיר, הרצי הוריד את הראש בפני נתניהו מממן הנוחבות הבוגד והשקרן שתמיד פועל לטובת האינטרס האישי שלו ולא טובת המדינה והחיילים.