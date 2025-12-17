על פי הטיוטה, שר הביטחון יקים צוות יישום לסגירת התחנה ולבחינת עתיד גלגלצ, כשברקע הטענה כי הפעלת תחנת רדיו בידי הצבא מערבת את צה״ל בשיח פוליטי ופוגעת בעקרון הממלכתיות

טיוטת החלטת ממשלה שהופצה היום (רביעי) ושיביא שר הביטחון כ"ץ לאישור הממשלה בישיבה הקרובה קובעת כי תחנת השידור הצבאית גלי צה"ל תיסגר, ושידוריה יופסקו לכל המאוחר עד 1 במרץ 2026. על פי ההצעה, במקביל להפסקת השידורים תסתיים גם הקצאת התדרים של התחנה.

לפי ההצעה, שר הביטחון יקים צוות מקצועי במשרד הביטחון שיפעל ליישום ההחלטה ויעסוק בכלל ההיבטים הנוגעים לסיום פעילות התחנה. הצוות יידרש גם לבחון את המשך פעילותה של תחנת גלגלצ, תוך שמירה על אופייה וצביונה. שר הביטחון יוסמך לקבל את ההחלטות בעניינה של גלגלצ בהתאם למסקנות הצוות.

עוד באותו נושא כ"ץ מודיע רשמית: הממשלה תדון על סגירת גלי צה"ל בעוד שבוע

בדברי ההסבר נכתב כי ההחלטה מתקבלת לאחר בחינה ממושכת של פעילות התחנה ולאחר המלצות ועדות שונות שדנו בנושא לאורך השנים. במסמך מצוין כי הפעלת תחנת רדיו הפונה לכלל אזרחי המדינה בידי הצבא היא תופעה חריגה במדינות דמוקרטיות, וכי פעילותה של התחנה מערבת את צה"ל בשיח פוליטי וציבורי באופן שפוגע במעמדו ובאחדותו.

עוד נכתב כי שידורי התחנה, הכוללים תכני חדשות ואקטואליה, יוצרים קושי עקרוני עבור צה"ל כגוף ממלכתי שאמור להישאר מחוץ לזירה הפוליטית. לפי ההצעה, קושי זה התחדד במיוחד על רקע המלחמה והקיטוב הציבורי בשנים האחרונות.

גלי צה"ל הוקמה בשנת 1950 בהחלטת ממשלה, ללא עיגון בחקיקה ראשית. במסמך מצוין כי לאורך שנות פעילותה לא התקבלה החלטה מחודשת המאשרת את המשך קיומה, וכי רק בשלב מאוחר החלה התחנה לשדר תכני חדשות ואקטואליה. במהלך השנים העלו שרי ביטחון ורמטכ"לים ספקות בנוגע להמשך פעילותה כיחידה צבאית, ונבחנו חלופות שונות, בהן העברת התחנה לגוף אזרחי, הפרטה, צמצום פעילותה או סגירתה.

לגבי תחנת גלגלצ נכתב כי מרבית שידוריה מוקדשים למוזיקה ולתכנים שאינם שנויים במחלוקת ציבורית, וכי היא אינה עוסקת באקטואליה. בשל כך, ההצעה אינה קובעת את סגירתה, אלא מעבירה את ההכרעה בעניינה לבחינה מקצועית במסגרת צוות היישום.

בטיוטת ההחלטה נכתב עוד כי צוות היישום יידרש לבחון גם את ההיבטים הנוגעים לעובדי התחנה, ובהם אזרחים עובדי צה"ל, ולגבש הסדרים לסיום העסקתם בהתאם לדין.

על פי המסמך, להחלטה אין השלכות תקציביות ואין שינוי צפוי במצבת כוח האדם ברמת המשק. ההצעה מוגשת על ידי שר הביטחון וצפויה לעלות לדיון במסגרת הליך קבלת ההחלטות בממשלה.