מנכ"לית ערוץ i24news בהודעה חריגה לעובדים: "‏בימים הקרובים נעדכן לגבי המשך ההשקעות"

לאחר שנתוני הצפיות של ערוץ i24NEWS צנחו לשפל חדש – מנכ"לית הערוץ בהודעה קשה לעובדים.

נזכיר כי עורך וואלה ברנז'ה דוד ורטהיים, פרסם אמש: "חדשות i24 אתמול עם 8,000 צופים. ירידה של 20% מהתוצאה הקשה ערב לפני. בחישוב גס זה יוצא ממוצע של שני עובדים על צופה. נקווה שלקראת נר שביעי ושמיני נראה שיפור".

כעת, במכתבה פונה המנכ"לית לעובדים ומודיעה להם: "להודיע לכם כי חברת ״אופטימום״ (Altice US), אשר מחזיקה בבעלות ערוצי i24NEWS, החליטה למקד את פעילותה בארצות הברית, ולהפסיק את השקעותיה בערוץ. ‏כמו כן, ברצוני להודיע כי משפחת דרהי החליטה לקחת את המושכות להפעלת הערוצים, להמשיך את פעילותם, לשפר את מה שנדרש לשפר במטרה להמשיך ולהיות שחקן משמעותי בשוק המדיה.

‏סיפורו של הערוץ החל לפני 12 שנים, הצמיחה המדהימה שלו היא תוצאה של עבודה קשה של כל אחד ואחת מכם לאורך השנים. ‏בימים הקרובים נעדכן לגבי המשך ההשקעות, ההזדמנויות וההשלכות במסגרת החדשה (לרבות תוכנית פרישה מרצון) .

‏אנחנו נעבוד בשיתוף פעולה עם הוועד באשר לכל הנושאים הנדרשים, מטרתנו היא לבנות יחד את העתיד של i24NEWS".