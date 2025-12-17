ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט התייחס לנתונים העצובים ואמר: "אין לכם מושג כמה זה כואב לי"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, התייחס היום (רביעי) לנתונים של הגירת אקדמאיים מישראל ואמר: "אין לכם מושג כמה זה כואב לי. ‏היום פורסם נתון נורא, שישראל נמצאת במאזן הגירה שלילי של אקדמאים, כ-55 אלף ישראלים בוגרי תואר ראשון-שלישי חיים בחו"ל. ‏בקרוב נתקן".

מוקדם יותר תקף בנט את הממשלה על העלייה במספר הנרצחים בפשיעה פלילית, לטענתו, היא עמדה בשנת 2021 על 173 נרצחים, בזמן שלטונו ב-2022 ירדה ל-148 ובזמן הממשלה הנוכחית עלתה ל-300.

בדבריו כתב בנט: "הסוד. תסתכלו בגרף המטורף זה. ושוב תסתכלו. ‏כיצד בממשלה בראשותי הורדנו את מספר הנרצחים הפליליים בישראל, ולמה בממשלה הנוכחית מספר הנרצחים זינק פי שניים? ‏מה הסוד? ‏במילה אחת: ניהול.

מאז הקמת הממשלה הנוכחית הפשיעה זינקה בתוך שנה פי שניים(!!). ‏פי שניים ישראלים, יהודים וערבים, נרצחו על רק פלילי. ‏הפרוטקשן זינק. ‏הנשק במגזר הערבי. הכל. ‏כי בממשלה זו מרבית השרים עוסקים בשטויות, בחוקים מטופשים במקום…לעבוד קשה.

‏ליצנות אינה תחליף למקצוענות. ‏לכן המדינה בכאוס. לכן מפחיד לנסוע בכבישי הנגב. ‏לכן אלפי בעלי עסקים משלמים פרוטקשן. ‏בקרוב נחזיר לישראל את המשילות שאבדה. ‏בקרוב נתקן את ישראל".