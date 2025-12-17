ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, התייחס היום (רביעי) לנתונים של הגירת אקדמאיים מישראל ואמר: "אין לכם מושג כמה זה כואב לי. היום פורסם נתון נורא, שישראל נמצאת במאזן הגירה שלילי של אקדמאים, כ-55 אלף ישראלים בוגרי תואר ראשון-שלישי חיים בחו"ל. בקרוב נתקן".
מוקדם יותר תקף בנט את הממשלה על העלייה במספר הנרצחים בפשיעה פלילית, לטענתו, היא עמדה בשנת 2021 על 173 נרצחים, בזמן שלטונו ב-2022 ירדה ל-148 ובזמן הממשלה הנוכחית עלתה ל-300.
בדבריו כתב בנט: "הסוד. תסתכלו בגרף המטורף זה. ושוב תסתכלו. כיצד בממשלה בראשותי הורדנו את מספר הנרצחים הפליליים בישראל, ולמה בממשלה הנוכחית מספר הנרצחים זינק פי שניים? מה הסוד? במילה אחת: ניהול.
מאז הקמת הממשלה הנוכחית הפשיעה זינקה בתוך שנה פי שניים(!!). פי שניים ישראלים, יהודים וערבים, נרצחו על רק פלילי. הפרוטקשן זינק. הנשק במגזר הערבי. הכל. כי בממשלה זו מרבית השרים עוסקים בשטויות, בחוקים מטופשים במקום…לעבוד קשה.
ליצנות אינה תחליף למקצוענות. לכן המדינה בכאוס. לכן מפחיד לנסוע בכבישי הנגב. לכן אלפי בעלי עסקים משלמים פרוטקשן. בקרוב נחזיר לישראל את המשילות שאבדה. בקרוב נתקן את ישראל".
מה דעתך בנושא?
4 תגובות
0 דיונים
משה
מדוע דעתו חשובה?12:51 17.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דידי ימין
ליכאורה נוכל13:00 17.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
באמת כואב! בנט, כמו כל אוהב ישראל, מרגיש אותו דבר...12:59 17.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יוסי
כואב לו על עצמו בלבד. איש בזוי ודוחה12:54 17.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
משה
מדוע דעתו חשובה?12:51 17.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר