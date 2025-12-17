אילן פלד מצטרף לעונה השישית של ״קופה ראשית״ בכאן 11. הצילומים בעיצומם, פרטי התפקיד נשמרים בסוד, והסדרה האהובה ממשיכה להתרחב לקראת העונה החדשה

העונה השישית של הסדרה המצליחה "קופה ראשית" נמצאת בימים אלה בעיצומם של צילומים, וכעת מתברר כי לקאסט מצטרף שחקן חיזוק מסקרן במיוחד: אילן פלד. על פי פרסום ראשון של ערן סוויסה, פלד ישתלב בעונה החדשה של הקומדיה האהובה של כאן 11.

מצטרף לקאסט – הפרטים נשמרים בסוד

לפי הפרסום, פלד לוהק לתפקיד בעונה הקרובה, אך בשלב זה פרטי הדמות וקו העלילה שבה ישתלב עדיין לא נחשפו. גם היקף ההופעה – תפקיד אורח או קו מתמשך, נשמר תחת מעטה של סודיות, כמקובל בהפקות מהסוג הזה.

חיבור טבעי לעולם של "קופה ראשית"

אילן פלד הוא מהקומיקאים והשחקנים המוכרים בישראל, והסגנון שלו – דמויות ברורות והומור חד, נראה מתאים במיוחד לעולם של "קופה ראשית". הצטרפותו משתלבת היטב עם הקאסט הקיים ועם ההומור היומיומי שמאפיין את הסדרה, ומעוררת סקרנות לקראת העונה החדשה.

הלהיט של כאן 11 ממשיך להתרחב

"קופה ראשית", שיצרו נדב פרישמן ויניב זייד, הפכה בשנים האחרונות לאחת הסדרות הנצפות והמדוברות בישראל. הסדרה עוקבת אחר עובדי סניף סופרמרקט שכונתי, ומשלבת קומדיה פרועה עם ביקורת חברתית חדה. בקאסט הקבוע משתתפים, בין היתר, דב נבון, קרן מור, שירה נאור, אמיר שורוש, נועה קולר ושחקנים נוספים.

מתי נראה את זה על המסך?

העונה השישית צפויה לעלות בהמשך השנה בכאן 11. אם לשפוט לפי הליהוק החדש, נראה שהסדרה ממשיכה לחדש ולהפתיע גם אחרי חמש עונות מצליחות, ולהרחיב עוד קצת את הסופר הכי מפורסם בטלוויזיה.