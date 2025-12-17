קצת לפני המשחק מול סכנין, התארח פרשן הספורט ואיש התקשורת מעוז צור אצל מנטליסט הספורט אלון סגל. על המהפך ביחס ל'לה פמיליה', העבודה הצמודה עם איתמר בן גביר והויכוח הנצחי של הכדורגל הירושלמי. צפו

השבוע, בצל הדרבי הירושלמי ורגע לפני המפגש הטעון מול בני סכנין שהסתיים בדרמה ענקית, אירח מנטליסט הספורט אלון סגל בפודקאסט "הקול בראש" מבית סרוגים, דמות שמייצגת את כל מה שבוער ביציע הירושלמי – מעוז צור.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . הקול בראש עם מעוז צור

צור, אוהד בית"ר שורשי, פרשן ואיש תקשורת שצמח מתוך הטריבונה, ידוע כמי שלא חושש להביע דעות נחרצות. בעבר, שמו נקשר במאבקים עיקשים נגד גזענות ונגד ארגון "לה פמיליה", מאבקים עליהם הוא מעיד: "שילמתי מחיר כבד על עמדותיי". אלא שבשיחה עם סגל, הוא משמיע קול אחר, מפויס ומפתיע הרבה יותר.

"היום לה פמיליה עושים דברים נהדרים"

במהלך הראיון, צור מנפץ כמה מהמיתוסים המקובלים סביב הקהל של בית"ר ירושלים. "היום לה פמיליה עושים דברים נהדרים", הוא טוען ומצביע על הצד החברתי של הארגון: "הקמפיין שלהם נגד החרמת ילדים הוא מדהים". לטענתו, הדימוי הבעייתי של אוהדי בית"ר הוא תוצר של הבניה חיצונית: "התקשורת היא זו שיצרה את הסטיגמה נגד האוהדים".

עוד באותו נושא "הקושי בונה אישיות": כוכבות נבחרת ישראל בכדורגל שוברות שתיקה 17:29 | אלון סגל 0 0 😀 👏

מעבר להיותו איש יציע, צור הכיר מקרוב את המסדרונות הפוליטיים כשהיה דוברו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר. אחרי חצי שנה של עבודה צמודה, צור מלא שבחים לפועלו של השר ויוצא להגנתו: "התקשורת תוקפת אותו מבוקר עד ערב, אבל לא מתייחסים לדברים הטובים שהוא מקדם בפועל".

אוחנה או מלמיליאן?

בסיום הראיון, השיחה גלשה לויכוח שמסעיר כל אוהד בית"ר כבר עשורים: מי הגדול מכולם? התשובה של צור מפתיעה ומגיעה ממקום רגשי ועמוק. לדעתו, אלי אוחנה הוא הגדול מכולם, אפילו יותר ממלמיליאן. הסיבה? ההשפעה העצומה שהיתה לו על ילדים ועל היכולת לגרום להם לחלום להיות כוכבי כדורגל.

הראיון ב"הקול בראש" חושף את דמותו של "האוהד היפה" והערכי. שיחה שצוללת לרובדים העמוקים של הכדורגל הישראלי, ומנסה להבין מה באמת קורה בתוך הקבוצה שמתיימרת להיות "הקבוצה של המדינה".