הותר לפרסום: שוטרי המחוז הצפוני והשב״כ עצרו תושב הצפון שנשבע אמונים לדאע״ש ותכנן לצאת לחו״ל למטרות אימונים

דוברות משטרת ישראל והשב״כ התירו כעת (רביעי) לפרסום, שבמהלך השבועות האחרונים, נעצרו לחקירה כינאן עזאיזה, תושב דבוריה, בן 20 וחשוד נוסף תושב עכו.

השניים נעצרו לחקירת שב״כ ומשטרת ישראל לאחר שנחשדו כחברים בארגון הטרור ׳המדינה האיסלאמית’, וכי עמדו בקשר עם סוכן חוץ מטעם הארגון. מהמידע עלה החשד כי השניים תכננו לצאת שלא כדין למדינת אויב ולבצע אימונים או הדרכות למטרות טרור, וכי ביצעו פעולות הכנה לשם כך.

במהלך חקירתו של כינאן עזאיזה בימ"ר צפון ושירות הביטחון הכללי עלה כי נשבע לארגון הטרור ׳המדינה האסלאמית׳ במטרה לממש את מטרות הארגון, הביע נכונות לבצע פעילות ביטחונית בשם הארגון וחשב לבצע פעילות טרור ביטחונית נגד חיילי צה״ל. עוד עלה בחקירתו כי עמד בקשר עם גורמים בחו״ל בענייני ׳המדינה האסלאמית׳, למד כיצד לייצר מטעני צינור וחומרי נפץ, וכן תכנן לצאת לחו״ל למטרות אימונים.

מאז תחילת המלחמה, אנו עדים לעלייה ברמת האיום מצד ארגון ׳המדינה האסלאמית׳ ותומכיה בשטחי ישראל, ובתוך כך התרחבות מגמת מעורבותם של ערביי ישראל בטרור על רקע השפעות המלחמה.

בתום חקירת השב״כ ושוטרי מחוז צפון, יוגש לבית המשפט המחוזי בנצרת על ידי פרקליטות מחוז צפון כתב אישום נגד כינאן עזאיזה.

משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי רואים בחומרה רבה את התרחבות התופעה במסגרתה מבקשים אזרחים ישראלים לפעול בשם ארגוני טרור כנגד ישראלים, ויפעלו בנחישות להמשיך ולאתר את הגורמים הפועלים כנגד מדינת ישראל, בין בהכוונה מחו״ל ובין בשטחי מדינת ישראל על בסיס קשר רשתי. בהתאם, יפעלו גורמי האכיפה למצות את הדין עד תום עם אזרחים אשר יפנו לאפיקים אלו.