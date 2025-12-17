יו"ר ועדת חוקה ח"כ שמחה רוטמן, התייחס לעתירה של בכירי שב"כ נגד דוד שיני ותקף את שופטי בג"ץ: "משכנעים את הציבור בישראל שיש להם הרבה יותר מדי זמן פנוי"

שמחה רוטמן התייחס כעת (רביעי) לסערה סביב העתירה של בכירי בג"ץ נגד דוד זיני, ותקף את שופטי בית המשפט העליון על כך.

נזכיר כי אמש בג"ץ חשף את המכתב "הסודי" בו היו כביכול סיבות מדוע זיני לא מתאים לארגון, אלא שתכון המכתב כלל בעיקר כתבות מווינט ומהארץ. רוטמן כתב: "אני מוכן להמליץ על פרס ביטחון ישראל למי שימצא במסמך הזה איזשהו סוד או מידע שחשיפתו תפגע בביטחון ישראל".

עוד הוא הוסיף: "‏הריקבון שצמח בחסות מעטה הסודיות של ראשי השב"כ האלה מסביר כיצד צמחה לה קונספציית ה-6 באוקטובר. ‏העיסוק האובססיבי שלהם בפוליטיקה בדרגה נמוכה היא פשוט עצובה. ‏לדוד זיני יש הרבה מאוד עבודה, לשקם את השב"כ שתחת הראשים הללו איבד את הפוקוס שלו. הצלחתו הצלחתנו.

עוד באותו נושא טלי גוטליב משתלחת בשמחה רוטמן: "חרפה" 15:22 | חדשות סרוגים 5 1 😀

‏וכששופטי בג"ץ שמקטרים על העומס משקיעים עשרות שעות של זמן שיפוטי יקר בגבב השטויות הזה על חשבון האזרחים שממתינים שעות לפסיקה בסכסוכים אמיתיים, הם משכנעים את הציבור בישראל שיש להם הרבה יותר מדי זמן פנוי".