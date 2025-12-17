לאחר שבשבוע שעבר פורסם כי כוכבי הריאליטי אסי ועדי בוזגלו יגישו תוכנית אירוח חדשה בערוץ i24, והספיקו להסתבך בגללה, כעת הם מגיבים לפרשה, כך דווח במאקו.

כאמור, אסי ועדי צילמו בשעות הבוקר פתיח לתוכנית שלהם באזור גלילות, בתוך רכבם, יחד עם צלם, כשהם לבושים בבגדים חגיגיים. בשלב מסוים ניגשו אליהם חיילים, איחלו להם "מזל טוב" וניסו לברר מה הם עושים שם.

יש לציין כי אזור גלילות ידוע כמקום רגיש ואסטרטגי שבו מצויים כמה מהבסיסים הרגישים ביותר של צה"ל וכוחות ביטחון נוספים, ועל כן אחרי השיחה עם החיילים – השניים עוכבו למשך 40 דקות ונדרשו למחוק את כל התכנים הרגישים שצילמו. כעת, בהפקה מחפשים אתר חדש לצלם בו.

בתגובה הם מסרו: "לא היינו מודעים לרגישות הביטחונית באזור בו צילמנו ומיד כשנתבקשנו לעצור ולמחוק את החומרים עשינו זאת".