חברת כפיר המפעילה את הרכבת הקלה בירושלים הודיעה התחנות בין הדוידקה לתחנה המרכזית מושבתות

חברת כפיר המפעילה את הרכבת הקלה בירושלים הודיעה היום (רביעי) כי הרכבת הקלה לא תפעל בין תחנת הדוידקה לתחנה המרכזית

הודעת חברת כפיר: "היום, יום רביעי, ה- 17.12.25, כ"ז בכסלו ה'תשפ"ו, הרכבת הקלה לא תפעל בין תחנת הדוידקה לתחנה המרכזית, לטובת המשך ביצוע עבודות תחזוקה באזור תחנת הטורים. הרכבת תפעל במתכונת שירות חלקי כדלקמן: בין תחנת הדסה עין כרם לבין התחנה המרכזית בין תחנת הדוידקה לבין תחנת נווה יעקב צפון".

"לרשות הנוסעים יעמדו קווי אוטובוס סדירים מהתחנה המרכזית לשוק ולמרכז העיר: 18, 25, 45, 66, 74, 75, 78 עם סיום העבודות הרכבת תשוב לפעול כסדרה לאורך כל הקו האדום"