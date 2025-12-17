חברת כפיר המפעילה את הרכבת הקלה בירושלים הודיעה היום (רביעי) כי הרכבת הקלה לא תפעל בין תחנת הדוידקה לתחנה המרכזית
הודעת חברת כפיר: "היום, יום רביעי, ה- 17.12.25, כ"ז בכסלו ה'תשפ"ו, הרכבת הקלה לא תפעל בין תחנת הדוידקה לתחנה המרכזית, לטובת המשך ביצוע עבודות תחזוקה באזור תחנת הטורים. הרכבת תפעל במתכונת שירות חלקי כדלקמן: בין תחנת הדסה עין כרם לבין התחנה המרכזית בין תחנת הדוידקה לבין תחנת נווה יעקב צפון".
"לרשות הנוסעים יעמדו קווי אוטובוס סדירים מהתחנה המרכזית לשוק ולמרכז העיר: 18, 25, 45, 66, 74, 75, 78 עם סיום העבודות הרכבת תשוב לפעול כסדרה לאורך כל הקו האדום"
