לאחר שאמש (שלישי) דווח כי המפכ"ל הורה להעביר את תיק החקירה של הילדה הנעדרת היימנוט קסאו, כעת מתפרסמים פרטים חדשים על הפרשה.
על פי הדיווח בחדשות 12, הילדה אותה ניסו לחטוף ראתה את אותו הגבר מספר פעמים, זו הסיבה שהוריה החליטו להתקין מצלמות אבטחה מחוץ לבית, והן אלו שתפסו את החשוד.
עוד דווח כי הילדה שנראית בתיעוד התקיפה בבאר שבע, שהתה ליד היימנוט ביום היעלמותה. היא אף נתנה עדות במשטרה על החשודים שראתה כשעל פי החשד, היא ראתה את אותו הגבר שניסה לכאורה לחטוף אותה גם בצפת. בתוך כך, המשטרה הוציאה הלילה צו איסור פרסום על כל פרטי החקירה ועל כל פרט שעלול לחשוף את זהות המעורבים.
לפני כמה חודשים, משפחתה של הילדה שנראית בתיעוד – עזבה את מרכז הקליטה בצפת וקנתה בית בבאר שבע. לפני כשלושה חודשים, הילדה, ששהתה בגן ילדים סמוך לביתה, ראתה את אותו גבר שהכירה מצפת, ושנראה בתיעוד מבאר שבע. לאחר שראתה אותו מחוץ לגן, חזרה לביתה ובכתה בבהלה.
משפחה חשבה תחילה שמדובר בתגובה פוסט טראומטית בעקבות היעלמות היימנוט. עם זאת, לפני כשבועיים היא שוב ראתה את אותו גבר וסיפרה למשפחתה. במשפחה החליטו להתקין מצלמה מחוץ לבית כדי להגביר את הביטחון של הילדה והנחו אותה שלא ליצור קשר עם שום בן אדם זר. אתמול, אותו אדם הגיע לביתה, לאחר שידע שהילדה לבדה בבית. עוד מתברר שלאחרונה הילדה זומנה לתת עדות פעם נוספת בימ"ר צפון.
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
0 דיונים
כוכי
מזעזע ביותר08:02 17.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חזי ירושלים
נקווה שנדע מה עלה בגורלה . מסכנה המשפחה האומללה.08:13 17.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חזי ירושלים
נקווה שנדע מה עלה בגורלה . מסכנה המשפחה האומללה.08:13 17.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
כוכי
מזעזע ביותר08:02 17.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר