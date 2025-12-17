לאחר העברת תיק הנעדרת היימנוט קסאו לידי להב 433 – פרטים חדשים ומצמררים נחשפים. בין היתר, הגבר שניסה לחטוף את הילדה בבאר שבע, נצפה בצפת באזור החטיפה

לאחר שאמש (שלישי) דווח כי המפכ"ל הורה להעביר את תיק החקירה של הילדה הנעדרת היימנוט קסאו, כעת מתפרסמים פרטים חדשים על הפרשה.

על פי הדיווח בחדשות 12, הילדה אותה ניסו לחטוף ראתה את אותו הגבר מספר פעמים, זו הסיבה שהוריה החליטו להתקין מצלמות אבטחה מחוץ לבית, והן אלו שתפסו את החשוד.

עוד דווח כי הילדה שנראית בתיעוד התקיפה בבאר שבע, שהתה ליד היימנוט ביום היעלמותה. היא אף נתנה עדות במשטרה על החשודים שראתה כשעל פי החשד, היא ראתה את אותו הגבר שניסה לכאורה לחטוף אותה גם בצפת. בתוך כך, המשטרה הוציאה הלילה צו איסור פרסום על כל פרטי החקירה ועל כל פרט שעלול לחשוף את זהות המעורבים.