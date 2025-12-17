החורף סוף סוף הגיע לישראל. בנר שלישי של חנוכה והבוקר, המפלס התחתון של אתר החרמון נצבע גם הוא בלבן. כ-2 סמ' של שלג כיסו בעדינות את מורדות הסקי, לראשונה השנה.

כעת הטמפרטורה היא 1° במפלס התחתון. וקצת פחות במפלס העליון שהתכסה בשלג כבר אתמול.

המפלס התחתון מושלג (צילום: אתר החרמון)

"ימי חנוכה, ימים של אור וניסים. בואו לחגוג בצפון. האתר פתוח למבקרים והכניסה ללא תשלום", הזמין רפאל נוה מנכ"ל אתר החרמון.

מזג האוויר לימים הקרובים

יום רביעי: קר מהרגיל לעונה. יוסיף לרדת גשם לפרקים בעיקר במרכז הארץ ובדרומה, וקיים ‏חשש לשיטפונות בנחלי ‏הדרום והמזרח. בבוקר ירד שלג בחרמון. משעות הצהריים הגשם ‏יתמעט ויפסק. בלילה צפויה קרה ‏במקומות המועדים.‏

זרימה בנחל חרוד (צילום: עמי דורפמן / רשות הטבע והגנים)

יום חמישי: לאחר בוקר קר, ייעשה נאה עם עליה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה.‏ בלילה תתכן קרה בצפון הגולן ועמקי הצפון.‏

יום שישי: מעונן חלקית, עם עליה קלה נוספת בטמפרטורות.

יום שבת: מעונן חלקית, וללא שינוי ניכר.