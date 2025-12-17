החורף סוף סוף הגיע לישראל. בנר שלישי של חנוכה והבוקר, המפלס התחתון של אתר החרמון נצבע גם הוא בלבן. כ-2 סמ' של שלג כיסו בעדינות את מורדות הסקי, לראשונה השנה.
כעת הטמפרטורה היא 1° במפלס התחתון. וקצת פחות במפלס העליון שהתכסה בשלג כבר אתמול.
"ימי חנוכה, ימים של אור וניסים. בואו לחגוג בצפון. האתר פתוח למבקרים והכניסה ללא תשלום", הזמין רפאל נוה מנכ"ל אתר החרמון.
מזג האוויר לימים הקרובים
יום רביעי: קר מהרגיל לעונה. יוסיף לרדת גשם לפרקים בעיקר במרכז הארץ ובדרומה, וקיים חשש לשיטפונות בנחלי הדרום והמזרח. בבוקר ירד שלג בחרמון. משעות הצהריים הגשם יתמעט ויפסק. בלילה צפויה קרה במקומות המועדים.
יום חמישי: לאחר בוקר קר, ייעשה נאה עם עליה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. בלילה תתכן קרה בצפון הגולן ועמקי הצפון.
יום שישי: מעונן חלקית, עם עליה קלה נוספת בטמפרטורות.
יום שבת: מעונן חלקית, וללא שינוי ניכר.
