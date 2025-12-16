הפרופסור הפרו ישראלי נונו לוריירו, בן 47, מרצה להנדסה גרעינית ופיזיקה באונבריסטת MIT ומנהל מרכז מדעי הפלזמה והיתוך, נורה למוות בביתו

הפרופסור הפרו ישראלי נונו לוריירו, בן 47, מרצה להנדסה גרעינית ופיזיקה באונבריסטת MIT ומנהל מרכז מדעי הפלזמה והיתוך, נורה למוות בביתו אמש (שני) במסצ'וסטס בבוסטון הוא הובהל לבית חולים, שם נקבע מותו היום.

לפי משטרת ברוקליין ומשרד התובע המחוזי של מחוז נורפוק, השוטרים הגיעו לדירה ברחוב גיבס בסביבות השעה 20:30 בערב, לאחר דיווחים על ירי. לוריירו, יליד פורטוגל, נמצא עם פצעי ירי מרובים ונלקח לבית החולים, אך כאמור, מת מפצעיו.עד כה לא נעצר איש, והחקירה מוגדרת כ"חקירת רצח פעילה ומתמשכת". המשטרה לא מסרה פרטים נוספים על נסיבות האירוע.

עוד באותו נושא אימה בארה"ב: 2 נרצחו ו-8 נפצעו באוניברסיטה | מרדף מתנהל 07:14 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

נונו לוריירו, שהצטרף ל-MIT ב-2016, מונה למנהל מרכז הפלזמה והיתוך רק במאי 2024. הוא היה חוקר מוערך בתחום הפלזמה, עם התמחות בתופעות כמו סערות שמש ואפשרויות ליצירת אנרגיית היתוך נקייה – תחום שנתפס כמפתח למאבק בשינויי האקלים.

MIT nuclear science professor Nuno Loureiro, 47, was murdered in his home in Brookline, Massachusetts. Loureiro is a Jew with strong pro-Israel views.

Police are investigating. pic.twitter.com/3b3t8RAbMP — Prithwiraj Bhattacharya (@Prithwirajb007) December 16, 2025

ב-MIT נפרדו: "תנחומינו העמוקים למשפחתו, לסטודנטים, לעמיתים ולכל מי שמתאבל. אנו פועלים לספק תמיכה לקהילה שלנו", נמסר מדובר האוניברסיטה.גם שגריר ארצות הברית בפורטוגל הביע תנחומים, והדגיש את תרומתו המדעית של לוריירו. הקהילה האקדמית בהלם מהאירוע הטרגי, והחקירה נמשכת".