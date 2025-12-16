במשחק היסטורי: הפועל תל אביב אירחה לראשונה בתולדותיה משחק יורוליג בישראל, דווקא בארנה בירושלים, האדומים ניצחו את פרטיזן בלגרד

אחרי הניצחונות הערב (שלישי) של הפועל ירושלים ומכבי תל אביב, הפועל תל אביב שאירחה לראשונה בהיסטוריה שלה משחק יורוליג בישראל רצתה להצטרף אליהם. האדומים ניצחו את פרטיזן בלגרד.

אל מול 7,023 אוהדים בארנה בירושלים. האדומים שהגיעו מהמקום הראשון ביורוליג אירחו את פרטיזן בלגרד. בתחילת המשחק אוהד שהגיע עם החולצה נגד המשטרה הוצא, אך אחרי התערבות של אנשי המועדון מול המשטרה – הוא הוחזר לאולם, וקיבל גופיית משחק מטעם המועדון. מהמועדון נמסר: "אלפי אוהדים ואוהדות אדומים עשו את הדרך לירושלים לדחוף את הקבוצה, וכך יהיה".

האדומים פתחו עם וסיליה מיציץ’, אלייז’ה ברייאנט, איש וויינרייט, קולין מלקולם ודן אוטורו. ובמשחק שהיה שוויני לאורכו סיימו את הרבע הראשון בשוויון 21. חניכיו של דימיטריס איטודיס היו קצת יותר טובים מהסרבים ברבע השני אותו סיימו ביתרון 37:40. הרבע השלישי המשיך את אותה מגמה שוויוניות. האדומים ירדו בסיומו ביתרון זעום של 59:61. בסיום המשחק

פרטיזן בלגרד היא הקבוצה האחרונה שהתארחה בישראל לפני ה-7.10, אז הפסידה לצהובים ב-5.10.2023, ליל הושענא רבה.

אחרי 16 משחקים. הפועל תל אביב במקום הראשון ביורוליג, עם 12 ניצחונות מול ארבעה הפסדים בלבד. האדומים לא נלחצו מול הקהל הביתי, והמשיכו להיות הקבוצה הטובה באירופה.

מוקדם יותר הערב אחרי שני ניצחונות מכבי תל אביב אירחו התארחו באיחוד האמירויות אצל דובאי ללא קהל במחזור ה-16 של היורוליג. הצהובים ניצחו 95:97 דרמטי ועלו למקום ה-14 בטבלה. אחרי פתיחת עונה נוראית, חניכיו של קטש מתחילים להתחבר?

בסיום המשחק אמר המאמן עודד קטש: "הרבע השלישי היה אחד הטובים שלנו השנה, ניצחנו במקום שאף אחד לא ניצחו בו עד עכשיו. זה מרשים למרות שם חסרים. אנחנו צריכים להיות יותר עקבים במה שאנחנו עושים". היחידים שניצחו השנה את דובאי במשחק "ביתי" היו הפועל תל אביב, אך המשחק התקיים בבוסניה.