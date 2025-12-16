מכבי תל אביב עם ניצחון שלישי ברציפות ביורוליג, אחרי משחק דרמטי מול דובאי באיחוד האמירויות הם עלו למקום ה-14

אחרי שני ניצחונות מכבי תל אביב אירחו התארחו היום (שלישי) באיחוד האמירויות אצל דובאי ללא קהל במחזור ה-16 של היורוליג. הצהובים ניצחו 95:97 דרמטי.

סורקין פתח את המשחק עם שתי שלשות רצופות, והעלה את הצהובים ליתרון. מכאן אחרי חמש דקות שוויונות, הקבוצה מאיחוד האמירויות ברחה. בסיום הרבע הראשון התוצאה עמדה על 23:30, למארחת.

הצהובים פתחו את הרבע השני בסערה עם ריצת 0:12, שסחבה אותנו למשחק צמוד בדרך ל-51:50 לדובאי במחצית. הרבע השלישי היה כולו בסימן הישראלית, שניצחה אותו 14:28 בדרך ל- 66:79. הרבע האחרון היה הפוך, והפער כמעט נמחק, הצהובים התעוררו בסיום, דובאי חזרו לשווין, בדרך לניצחון 97:95. במחזור הבא הם יארחו בישראל את ולנסיה.

בהמשך הערב, הפועל תל אביב תחזור לארח בישראל כשתארח בארנה בירושלים, את פרטיזן בלגרד. הסרבים הם הקבוצה האחרונה שהתארחה בישראל לפני ה-7.10, כשהפסידו לצהובים ב-5.10.2023, ליל הושענא רבה. ביום חמישי האחרון מכבי תל אביב חזרו לארח בישראל. הצהובים ניצחו 84:92 את וילרבאן הצרפתית. זה הצטרף לניצחון האדיר 65:83 בקובנה על ז'לגריס.