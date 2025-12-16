יובל רפאל עלתה בהפתעה לבמת הפסטיגל וביצעה את "New Day Will Rise" – רגע מרגש שסחף את הקהל, את כוכבי הקאסט ובעיקר את עידו מלכה, בן זוגה

רגע עוצמתי, מרגש ומיוחד: הערב (שלישי) במהלך מופע הפסטיגל, יובל רפאל הפתיעה את הקהל כולו, את חברי הקאסט – ובמיוחד את עידו מלכה, בן זוגה, כשעלתה לבמה וביצעה את השיר "New Day Will Rise", אותו ביצעה גם על במת האירוויזיון.

צפו ביובל רפאל על במת פסטיגל

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (באדיבות יח"צ)

מיקרופון אחד – והקסם קורה

במסגרת עלילת הפסטיגל, מוצגת סצנה שבה תלמידי קמפוס Imagine חושפים המצאות חדשניות. אחת מהן היא מיקרופון מיוחד, כזה שכביכול גורם לכל מי שמחזיק בו לשיר מדהים.

אלא שברגע החשיפה, הפנטזיה קיבלה חיים משלה: יובל רפאל נכנסה לבמה, פתחה בשירה – והשאירה את הקהל, חברי הקאסט ובעיקר את עידו מלכה, פעורי פה.

עוד באותו נושא "תחיי כל יום כאילו הוא היחיד שלך": יובל רפאל בראיון לסרוגים 14:24 | שיר לוי 0 1 ❤️

"New Day Will Rise"

כבר מהצלילים הראשונים של "New Day Will Rise" היה ברור שמדובר ברגע יוצא דופן. השיר, אותו ביצעה גם על במת האירוויזיון, מילא את האולם, והקהל כולו הצטרף בשירה נרגשת. כוכבי הפסטיגל נראו נרגשים לא פחות – והרגע הפך לאחד השיאים המרגשים של המופע.

חיבור אישי על הבמה

לרגע הייתה גם משמעות אישית: יובל רפאל ועידו מלכה הכירו במהלך צילומי "הכוכב הבא לאירוויזיון 2025", ומאז הם בזוגיות כבר כ-9 חודשים. המפגש על הבמה, הרגיש אינטימי, כן ומלא רגש – והוסיף שכבה נוספת לעוצמה של הביצוע.