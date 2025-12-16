השמיני ברציפות: הפועל ירושלים התארחה בסלובניה אצל אחת משתי הקבוצות היחידות שניצחו אותה השנה באירופה ונקמה בצורה מתוקה

הפועל ירושלים התארחה הערב (שלישי) בסלובניה אצל צדביטה אולימפיה אחת משתי הקבוצות היחידות שניצחו אותה השנה באירופה. האדומים במה שהיווה את משחק העונה של הבית, כשהירושלמים ראשונים והסלובנים שניים. בסיום הירושלמים תקעו יתד בפסגה עם ניצחון 81:84.

הירושלמים הובילו מהדקות הראשונות ואת הרבע הראשון הם ניצחו 15:20. הם פתחו מבערים ברבע בשני בדרך ל-33:44 במחצית. רבע שלישי שוויוני נגמר 49:59 לירושלמים. ברבע הרביעי הסלובנים הצליחו למחוק את ההפרש כמעט לחלוטין. פחות מדקה לסיום זה כבר היה רק נקודה, אך הירושלמים עם הגנה חזקה, השיגו את הניצחון השמיני ברציפות.

חניכיו של יונתן אלון עם תשעה ניצחונות אחרי 11 מחזורים. הם פתחו את העונה עם ניצחון, הפסידו פעמיים ברצף כולל כאמור צדביטה אולימפיה ומאז הם סופרים שמונה ניצחונות רצופים. יזכו השנה בתואר? בשנה שעברה הפועל תל אביב זכתה במפעל השני בחשיבתו וכך העפילה ליורוליג.

ג'ארד הארפר להט עם 21 נקודות 16/17 מהקו, כולל בשיא המאני טיים, לצד ארבעה אסיסטים. אנתוני לאמב (14) וקאדין קרינגטון (11) היו גם בדו ספרתי. אוסטין וויילי להט בהגנה עם 12 ריבאונדים הגנתיים ושש חסימות, הוא הוסיף גם ריבואנד אחד בהתקפה.

כזכור מוקדם יותר אחרי שני ניצחונות רצופים מכבי תל אביב אירחו התארחו היום באיחוד האמירויות אצל דובאי ללא קהל במחזור ה-16 של היורוליג. הצהובים ניצחו 95:97 דרמטי. אחרי משחק הפכפך בו הרבע השלישי היה כולו בסימן הצהובים, שניצחו אותו 14:28 בדרך ל- 66:79. הרבע האחרון היה הפוך, והפער כמעט נמחק, אך מכבי תל אביב התעוררו בסיום, דובאי חזרו לשווין, בדרך לניצחון 97:95. במחזור הבא הם יארחו בישראל את ולנסיה.

בסיום המשחק אמר המאמן עודד קטש: "הרבע השלישי היה אחד הטובים שלנו השנה, ניצחנו במקום שאף אחד לא ניצחו בו עד עכשיו. זה מרשים למרות שם חסרים. אנחנו צריכים להיות יותר עקבים במה שאנחנו עושים". היחידים שניצחו השנה את דובאי במשחק "ביתי" היו הפועל תל אביב, אך המשחק התקיים בבוסניה.