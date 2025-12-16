לי בירן חוגג יום הולדת: מהילד מכפר סבא, דרך המקום השני ב"כוכב נולד", הפריצה ב"החממה" ו-Oboy, ועד הזוגיות עם אליאנה תדהר, התיאטרון והאבהות – 10 עובדות שמספרות את הסיפור המלא של אחד הכוכבים הגדולים בישראל

מהילד מכפר סבא שניגן בכמה כלים במקביל, דרך המקום השני ב"כוכב נולד", פריצת הענק בסדרות נוער ופסטיגלים – ועד זוגיות מתוקשרת, הורות ויצירה בוגרת ומודעת יותר. לי בירן חוגג יום הולדת, וזו הזדמנות לחזור לעובדות הקטנות שעיצבו את אחד היוצרים והשחקנים העסוקים והאהובים בתעשייה.

1. התחיל בכלל כמתופף

עוד לפני שהפך לזמר ויוצר, בירן ניגן על תופים. בתיכון "גליל" בכפר סבא הוא למד במגמת מוזיקה, ניגן בהרכב מקומי בשם "פינג'אן" – ורק בהמשך עבר לקדמת הבמה והקול.

2. אלבום ראשון באנגלית – לפני הפריצה

בשנת 2007, שנה לפני "כוכב נולד", הוציא באופן עצמאי מיני-אלבום באנגלית בשם Playing the Game. האלבום זכה להשמעות גם מחוץ לישראל, ובירן אף הופיע איתו לראשונה בבארבי כפר סבא – הרבה לפני שהפך לשם מוכר.

3. כוכב נולד: הרוקיסט של העונה

בעונה השישית של "כוכב נולד" בירן בחר קו מוזיקלי לא שגרתי לתחרות טלוויזיונית: רוק, עיבודים מחוספסים ובחירות אמנותיות שלא תמיד מחפשות חיבוק. זה הוביל אותו עד לגמר ולמקום השני, ובעיקר ביסס תדמית של יוצר עם זהות ברורה.

4. השירות הצבאי: מהמסך ללהקה הצבאית

במהלך השתתפותו בתוכנית קיבל דחיית שירות של שלושה חודשים בלבד, ולאחר מכן התגייס לצה"ל. הוא התחיל את שירותו כשוטר צבאי, ובהמשך שובץ כמעבד מוזיקלי בלהקה צבאית – תפקיד שאפשר לו להמשיך לעסוק במוזיקה גם במסגרת השירות, בתקופה שבה הקריירה שלו כבר הייתה בתנופה.

5. הלהיט הגדול שנכתב לאחרים – ולא לעצמו

אחד ההישגים הגדולים בקריירה של לי בירן קרה דווקא מחוץ לפרונט: הוא כתב והלחין את "עדיין שלך" לאביהו שבת. השיר הפך ללהיט ענק, כבש את המקום הראשון בגלגלצ ונשאר שם תשעה שבועות – והוכיח שבירן הוא כוח משמעותי גם כיוצר מאחורי הקלעים, לא רק כזמר ושחקן.

6. החממה: הסדרה שהפכה אותו לכוכב נוער

"החממה" הייתה נקודת הפריצה הגדולה של בירן לקהל הצעיר. בתפקיד יפתח הר-לב, קפטן בית העורבים, הוא הפך לדמות מרכזית בסדרה ששודרה ארבע עונות וזכתה להצלחה רחבה בארץ ובעולם. במקביל, בירן גם הלחין וביצע את שיר הנושא – מה שחיבר בין הדמות שעל המסך לבין הקול שנשמע בכל פרק, והפך אותו לאחד הסמלים המזוהים ביותר עם הסדרה.

7. Oboy: גם שחקן, גם המוח המוזיקלי

בסדרת הנוער "Oboy" לי בירן גילם את ג’וני, אחד מחברי הלהקה – אבל מאחורי הקלעים היה לו תפקיד משמעותי לא פחות. כל השירים המקוריים בסדרה נכתבו, הולחנו והופקו מוזיקלית על ידיו, והוא היה אחראי לעיצוב הסאונד כולו. השליטה הזו בפסקול הייתה גורם מרכזי בהצלחת הסדרה ובזכייתה בפרס סדרת הדרמה הטובה ביותר לילדים ונוער בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה.

8. מהמסך לבימת התיאטרון

אחרי שנים של שליטה בטלוויזיית הנוער, לי בירן סימן בשנים האחרונות יעד חדש: התיאטרון. הוא לוהק לתפקידים מרכזיים במחזות זמר על הבמות הגדולות, בהם גם "השנה היפה בחיי" ובהמשך "פריסילה, מלכת המדבר" בהבימה – מהלך שממקם אותו כשחקן שמרחיב את הגבולות הרבה מעבר לטייטל של כוכב נוער.

9. הזוגיות עם אליאנה: סיפור שהתחיל על הבמה

ההיכרות בין לי בירן לאליאנה תדהר החלה כבר ב-2011, כששניהם השתתפו ב-i פסטיגל, אך הכימיה זוהתה באמת בפסטיגל 2014, שם גילמו זוג על הבמה. שנתיים לאחר מכן, במהלך צילומי "Oboy", הקשר הבדיוני הפך לזוגיות אמיתית. מאז השניים נישאו, הורים לבן, וממשיכים לשתף פעולה מקצועית בשירים, מופעים – וגם בפסטיגל הנוכחי, שבו הם שוב נפגשים על אותה במה.

10. נבו: מחוץ לאור הזרקורים

לי בירן ואליאנה תדהר הם הורים לבן, נבו, ומתגוררים במושב מגשימים. בשנים האחרונות, לצד קריירה עמוסה, הם מנהלים גם חיי משפחה – פרק חדש ומשמעותי בחייהם