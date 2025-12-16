פעיל מחאה מקיבוץ חנתון שמפגין לא מעט מול ביתו של השר עמיחי שיקלי, הגיש תביעה אזרחית נגד מפקד מחוז הצפוני במשטרה, ניצב מאיר אליהו, כך דווח היום (שלישי) בחדשות 12.
על פי הדיווח, התובע טוען כי מאז 2023 מתקיימות הפגנות מול ביתו של שיקלי על רקע המחאה נגד מדיניות הממשלה הנוכחית. לפי כתב התביעה, בספטמבר 2025 חל שינוי חד. במחוז הצפון גובשה מדיניות אכיפה חדשה, שעוגנה במסמך רשמי שכותרתו “תנאים למחאות באזור ביתו של השר עמיחי שיקלי בחנתון”, הנושא את חתימתו של מפקד המחוז, ניצב אליהו.
במסמך נקבעו מגבלות מרחיקות לכת על מחאה ושהייה אזרחית סמוך לבית השר, כולל קביעת מרחקים של 100 ו-500 מטר. לטענת התובע, ההוראה הזו היא שיצרה בפועל “שטח סטרילי” סביב בית נבחר הציבור.
עוד הוא טען כי באחד הימים הוא ושכנתו ישבו על המדרכה, שרו שירים ללא הנפת שלטים או רמקולים, כאשר שוטרים עצרו אותם, אמרו להם כי הם עצורים בטענה להפרת הסדר הציבורי, והובילו אותם לתחנת שפרעם. לאחר יותר משעתיים שוחררו השניים ללא תנאים וללא פתיחת תיק פלילי.
בתביעתם נגד אליהו, הם טוענים כי במידה והאחראי נתן הוראה לא חוקית – הוא לא יכול "להפיל" את האשמה על השוטר בשטח.
תגובת עו"ד אורן גולדנברג: "התביעות שהוגשו בשמם של שכניו של השר שיקלי מגוללות מסכת אירועים חמורה, החושפת מדיניות שיטתית בהובלת מפקד מחוז צפון, שבמסגרתה הפכה השהות במרחב הציבורי, ואף אקטים של תפילה וזיכרון, לעילה לחקירה משטרתית, מעצר ואיומים בהפעלת כוח".
"בנסיבות המקרה עולה חשש כבד כי המעצרים בוצעו ממניעים של אכיפה בררנית כחלק מיישום הוראות הדרג הפיקודי הבכיר, ולא בשל הפרת חוק כלשהי. זוהי פגיעה אנושה בליבת הדמוקרטיה הישראלית, והתביעות נועדו להבטיח כי משטרת ישראל תישאר נאמנה לתפקידה כשומרת החוק, ולא תשמש ככלי לרדיפה והתעמרות על רקע פוליטי כנגד מבקרי שלטון".
ממשטרת ישראל נמסר בתגובה: "משטרת ישראל רואה בזכות המחאה אבן יסוד במדינה דמוקרטית ומאפשרת מחאות כל עוד הן מתקיימות כחוק, תוך איזון בין זכויותיהם השונות של כלל האזרחים. במהלך החודשים האחרונים התקיימו מספר מחאות מול ביתו של נבחר ציבור בישוב חנתון. בחלק מהמקרים התבקשו המוחים לשהות בשטח שהוגדר מראש בהתאם לכללים שנקבעו בחוק ועפ"י מדיניות אחידה שתקפה לכל מחאה מול ביתם של נבחרי ציבור. בהתאם לכך הופץ כנדרש בחוק מסמך בחתימת מפקד המחוז ובו התנאים וההגבלות בהתאמה להנחיות היועמ"ש. במקרה הנדון ועל אף האמור סרבו המוחים לדרישת השוטרים והם עוכבו לחקירה".
