הסוף למצוקה של תושבי דרום תל אביב? לוחמי מג"ב יוצבו באופן קבוע בתל אביב, על פי תוכנית חדשה של המשטרה. כך על פי הפרסום היום (שני) ב-YNET.

על פי הפרסום, הכוחות ביחידה החדשה יכללו 224 שוטרים שיחולקו לשני זרועות. בנוסף לשני הזרועות איילון וירקון, הוקמה יחידה של 40 לוחמים, בשם "ברקן", מחציתם כבר פועלים בשטח.

יחידת אבטחת של שגרירויות בעיר ויחידת סיירות במרכזים של ריכוז אוכלוסייה יסופחו לכוחות שיפעלו בעיקר באמצעות אופנועים וריידרים. בנוסף שכונת קריית שלום תעבור לגזרת תחנת שרת. מהשר בן גביר נמסר: "בכל מקום שבו נדרשת משילות, נפעיל את כל האמצעים העומדים לרשותנו כדי להחזיר את הביטחון האישי, ולתת מענה אמיתי לתושבי דרום תל אביב ולכלל אזרחי ישראל".