פרשה חמורה של חשד לסחר בבני אדם נחשפה במרכז : ארבעה תושבי ראשל"צ בעלי מסעדות מוכרות בשפלה, נעצרו בחשד שהעסיקו עובדים זרים בתנאי ניצול מחפירים

פרשה חמורה של חשד לסחר בבני אדם נחשפה הבוקר (שני) במרכז הארץ: ארבעה תושבי ראשון לציון, בעלי מסעדות מוכרות בשפלה, נעצרו בחשד שהעסיקו עובדים זרים בתנאי ניצול מחפירים, המגיעים לכדי חשד לעבדות.

הפשיטה הבוקר הייתה "יריית הפתיחה" של חקירה סמויה שנמשכה מספר שבועות ביחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז מרכז. החוקרים, שפעלו יחד עם פקחי משרד העבודה ורשות האוכלוסין, אספו ראיות על הנעשה בתוך המסעדות בראשון לציון וברחובות.

השיטה: הבטחות, החרמת דרכונים ואיומים מפרטי החקירה עולה תמונה מטרידה של ניצול ציני. על פי החשד, בעלי המסעדות (בשנות ה-20 וה-30 לחייהם) "כלאו" את העובדים בתוך מעגל של תלות ופחד. השיטה עבדה כך: הדרכונים של העובדים נלקחו מהם כדי למנוע בריחה, המשכורות שהובטחו להם לא שולמו בפועל, וכל ניסיון להתלונן נתקל באיומים כי יוסגרו לרשויות.

טה אותרו במקום 11 נתינים זרים שהוחזקו לכאורה בתנאים אלו. אם זה לא מספיק, בחיפוש במטבחים "קפצו" על השוטרים גם שלושה שוהים בלתי חוקיים (שב"חים) תושבי הרשות הפלסטינית, שהועסקו במקום בניגוד לחוק וללא אישורים. הצעד הבא: סגירת העסקים? החוקרים פשטו גם על בתי החשודים כדי לתפוס מסמכים וראיות נוספות. הארבעה נלקחו לחקירה במשרדי הימ"ר, ומחר בבוקר המשטרה צפויה לבקש מבית המשפט בראשון לציון להאריך את מעצרם.

אבל נראה שהצרות של בעלי המסעדות לא ייגמרו בבית המשפט: במשטרה מבהירים היום כי הם בוחנים שימוש ב"נשק יום הדין" הכלכלי – הוצאת צו סגירה מנהלי למסעדות המעורבות, בגין העסקת השב"חים והעבירות החמורות שהתגלו במקום.