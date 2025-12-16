סגן נשיא ארצות הברית הודיע כי על מנת להנמיך את האנטישמיות בארצות הברית, צריך לפעול נגד הגירה, למרות שהנתונים מראים אחרת

ברקע הפיגוע הרצחני באוסטרליה, פורסם מאמר שבחן את העמדות האנטישמיות של חלקים בציבור האמריקאי, הנתונים חשפו עליה מטרידה בשנאת היהודים באוכלוסייה האמריקאית. אך סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ואנס, ששמו עצמו בקשר אל גורמים אנטישמיים, יצא כנגד הטענה וקבע כי עליית האנטישמיות היא "תוצאה של ייבוא ציבורים עם משקעים אתניים".

ואנס יצא בדבריו כנגד הטענה כי קיימת עליה מקיפה באנטישמיות וסירב לקבל את הטענה למרות סקר שפורסם יחד עם המאמר, והראה עלייה משמעותית בעמדות אנטישמיות בכל חלקי החברה בארצות הברית בדגש על בקרב נוצרים לבנים.

הוא יצא כנגד הטענות והאשים: "ייבאנו אנשים עם מתחים אתניים בני דורות רבים, וחגגנו את זה כרב תרבותיות. הדרך המהירה ביותר להנמיך את האנטישמיות היא לצאת כנגד הגירה".

בנוסף ואנס הודיע כי איננו חושב ש"לא לחבב את ישראל" זו אנטישמיות והדביל בין חילוקי דעות מדיניים לבין שנאת יהודים.

גורמים רבים מעלים חשש לגבי עמדותיו של ואנס, שכבר בעבר נקשר לגורמים אנטישמיים כמו טאקר קרלסון.