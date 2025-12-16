בהמשך לעתירה שדרשה לחשוף את המסמך של ראשי השב"כ לשעבר בו הם מסבירים מדוע אין למנות את דוד זיני לראשות השב"כ – בג"ץ חשף היום (שלישי) את המכתב "הסודי" עם אותם הטיעונים.
על המסמך הוטל חיסיון שהפך בהמשך לצו איסור פרסום. כעת, נחשף תוכן המכתב שכפי שכבר פורסם בעבר, כולל דעה אישית ואוסף לינקים לכתבות מווינט ומהארץ.
נזכיר כי שלושה ראשי שב"כ לשעבר – נדב ארגמן, כרמי גילון ועמי איילון, טענו שזיני לא עומד בתנאי הכשירות למינוי. בנוסף, 260 עובדי שב"כ טענו כי אם מינויו יצא לפועל הם יתפטרו.
מוטי הקרייתי
לא ירחק היום וראש השב"כ דויד זיני ייפתח לרווחה את תיבת הפנדורה ומשם יצוצו ראשי-נחשים ארסיים המגינים על הסודות האפלים.14:38 16.12.2025
מיכה
לא ירחק היום , היועמ"שית ומפלגת בג"צ ישבו בכלא .15:09 16.12.2025
יגאל
לא הבנתי למה מפרסמים חומר "סודי"?. ביננו, לא נראה לי ששלוה ראשי שב"כ מדברים שטויות.15:09 16.12.2025
דוד
הקנאה התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם15:26 16.12.2025
