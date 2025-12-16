בג"ץ התיר לפרסם את המסמך "הסודי" של שלושת ראש שב"כ לשעבר, נדב ארגמן, כרמי גילון ועמי איילון, בו הם טענו כי דוד זיני אינו מתאים לראשות הארגון

בהמשך לעתירה שדרשה לחשוף את המסמך של ראשי השב"כ לשעבר בו הם מסבירים מדוע אין למנות את דוד זיני לראשות השב"כ – בג"ץ חשף היום (שלישי) את המכתב "הסודי" עם אותם הטיעונים.

על המסמך הוטל חיסיון שהפך בהמשך לצו איסור פרסום. כעת, נחשף תוכן המכתב שכפי שכבר פורסם בעבר, כולל דעה אישית ואוסף לינקים לכתבות מווינט ומהארץ.

נזכיר כי שלושה ראשי שב"כ לשעבר – נדב ארגמן, כרמי גילון ועמי איילון, טענו שזיני לא עומד בתנאי הכשירות למינוי. בנוסף, 260 עובדי שב"כ טענו כי אם מינויו יצא לפועל הם יתפטרו.