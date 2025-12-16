אמיר דדון משיק את "עפיפונים", הסינגל הראשון מאלבום חדש ועוצמתי. שיתוף פעולה מרגש עם היוצר עקיבא תורג'מן, אבי אוחיון ומתן דרור. שיר על זיכרון, תקווה ועמידות בתקופה רגישה: "הלוואי שלא נשכח… שלא נרים ידיים"

הזמר והיוצר אמיר דדון פותח פרק חדש בקריירה עם הסינגל "עפיפונים", הראשון מתוך אלבום חדש ועוצמתי. השיר, שנוצר בשיתוף פעולה עם היוצר המוכשר עקיבא תורג'מן – האמן הדתי והמצליח שכבש את הבמות והפלייליסטים בלהיטים אישיים ועמוקים כמו "אל תעזבי ידיים", "פשוטים", עוד.

"עפיפונים" הוא תחילתו של מסע מוסיקלי חדש לדדון, יצירה שנולדה מחיבור עמוק במפגשים ליליים בין דדון, המפיק מתן דרור ואיש המילים אבי אוחיון, לצד תרומה של עקיבא תורג'מן במילים.

צפו בקליפ של "עפיפונים" – אמיר דדון:

תהליך היצירה: חיבור במרתף ברמלה

השיר נוצר בתקופה ארוכה של חושך, כפי שדדון עצמו מתאר. החיבור המוסיקלי הוליד יצירה שמרחיבה את הלב ומזמינה את המאזין לגלוש עם מחשבותיו ורגשותיו כמו עפיפונים ברוח.

קולו החד-פעמי של דדון, בועט ושברירי כאחד, נושא את השיר ומעניק לו רגע של נשימה ואור. מילות השיר חושפות עולם פנימי עשיר, שזור זיכרון ומשמעות, עם סיפורים רב-שכבתיים שכל מאזין יכול למצוא בהם את עצמו – בעבר, בהווה, ובתקווה לעתיד.

השיר מגיע בזמן רגיש, אחרי תקופה שבה מדינה שלמה החזיקה חזק כדי לא להרים ידיים. פזמון מרכזי כמו “הלוואי שלא נשכח את כל מה שהזמן ייקח… שלא נרים ידיים” מהדהד מסר של עמידות ונחמה.

דדון על השיר: מסע אל העבר והווה

אמיר דדון שיתף בתהליך היצירה: “בתוך תקופה ארוכה של חושך נוצר חיבור מוסיקלי במרתף אי-שם ברמלה, שהוליד, בין היתר, את השיר הזה. הוא כמו שיר מסע אל העבר שלי, כילד באילת ועד היום. אני מוצא ששזורים בשיר מגוון סיפורים והוא מאפשר לכל אדם שמאזין לו למצוא בו את עצמו – בעבר, בהווה, עם אופק אופטימי."

"עפיפונים” מסמן פתיחה של פרק חדש במסע המוסיקלי של דדון. בקרוב ייצא אלבום שמבטיח רגש, עומק ורוח שנשארת.

בקרוב: אמיר דדון במופע חשמלי עם מיטב הלהיטים – 28.3.26, בארבי תל אביב.