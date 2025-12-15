הקסם חוזר לבמה: הצצה מיוחדת לחדר החזרות של "היפה והחיה" – חני נחמיאס, אוראל צברי, יחזקאל לזרוב ושאר הקאסט מספרים בראיון לסרוגים על החזרה לבמה, הרגעים המרגשים והצחוקים שמאחורי הקלעים

לאור ההצלחה והביקוש הרב, מחזמר הענק של דיסני "היפה והחיה" חוזר לבמות בחנוכה ועולה בימים אלה בין התאריכים 15-21 בדצמבר במשכן לאמנויות הבמה בתל אביב.

ההפקה, בבימויו של משה קפטן ובשיתוף אמנותי מלא עם חברת דיסני הבינלאומית, מציעה חוויה תיאטרלית סוחפת לכל המשפחה – עם תפאורה מוקפדת, תלבושות ססגוניות, עשרות שחקנים, רקדנים ונגנים, ושירים אהובים שהפכו לפסקול ילדות של דורות.

את ההצגה מובילים יחזקאל לזרוב בתפקיד החיה וליהי טולדנו בתפקיד בל, ולצידם קאסט עשיר הכולל בין היתר את חני נחמיאס, אוראל צברי, בן פרי, אברהם אהרונסון, אדיר שטיבלמן ושחקנים נוספים. בין ההצגות והחזרות, הגענו לפגוש את הקאסט מקרוב ולשמוע מהשחקנים איך זה מרגיש לחזור אל הקסם הגדול של דיסני – ומה באמת קורה מאחורי הקלעים של אחת ההפקות הגדולות של החנוכה.

הראיון עם חני נחמיאס

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . ראיון עם חני נחמיאס.

חני נחמיאס, מהשמות המזוהים ביותר עם מחזות זמר בישראל, מגלמת את מדאם טו תה – קנקן התה של הטירה. "כולנו הפכנו לחפצים", היא מספרת, "אני קנקן תה, אוראל הוא שעון, ויש נר, ויש חיה – וזה כל היופי והקסם של הסיפור".

מעבר לתפקיד עצמו, נחמיאס מדברת בהתרגשות על הקשר המיוחד עם הקהל: "כמעט בכל מקום אני שומעת 'גדלתי עלייך". לצד האהבה מהקהל, היא מספרת גם על הטרק שעשתה לאחרונה בנפאל – חוויה מאתגרת פיזית ונפשית, שמבחינתה חידדה שוב את הכוח שבהגשמת חלומות ובהתמודדות עם אתגרים, על הבמה ומחוצה לה.

אחרי עשרות שנות קריירה, היא מסתכלת אחורה בסיפוק: "בגיל 20 חלמתי לעשות בדיוק את מה שאני עושה היום. אז הייתי אומרת לעצמי – תמשיכי בדרך הנכונה".

הראיון עם אוראל צברי

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . הראיון עם אוראל צברי.

אוראל צברי מגלם את קוגסוורת, השעון הקפדן והאהוב, ומודה שהקסם של דיסני מורגש כבר מהרגע הראשון. "זה משהו שאתה ממש חי אותו – מהרגע שאתה קורא את התסריט, דרך החזרות ועד התגובות של הקהל".

בין פסטיגל לחיקויים ב"ארץ נהדרת", כולל החיקוי החדש של בן גביר, צברי נהנה מהשילוב בין עולמות: "זה כיף לעשות משהו אחר, במיוחד מחזמר של דיסני. יש לזה קסם מיוחד". החזרה לבמה דווקא בתקופת החנוכה, הוא אומר, מחזירה אותו גם לזיכרונות ילדות ולתחושת בית.

הראיון עם אברהם ואדיר

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . אברהם ואדיר לאתר

גסטון ולה פו הם אחד הצמדים הבולטים והמצחיקים בהצגה – וגם מחוץ לבמה. השניים מספרים על געגוע אמיתי לחזרות, לקאסט ולרגעים הקטנים שמאחורי הקלעים. כשציינו בפניהם שיש לא מעט אנשים שמגיעים להצגה במיוחד בשבילם, הם צוחקים ואומרים: "והאמת? אנחנו לגמרי מבינים למה".

הכימיה ביניהם ניכרת גם על הבמה – ולעיתים מקשה לשמור על רצינות. "יש קטעים שאנחנו פשוט נלחמים לא לצחוק", הם מודים, "אבל הכול מתוך אהבה ושמחה. באנו לשמח". הקשר עם הקהל הוליד גם יוזמות חדשות, כולל פודקאסט משותף, שנולד מהתגובות והבקשות של העוקבים.

הראיון עם יחזקאל לזרוב

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . יחזקאל לאתר

יחזקאל לזרוב חוזר לגלם את החיה – דמות עוצמתית, מורכבת וקיצונית. "רק כשעולים לבמה מבינים עד לאן הדמות הזו לוקחת אותך", הוא מספר. "גם עכשיו, כשאנחנו חוזרים לחזרות, אני יודע שרק על הבמה אגלה מחדש את הקצה שלה".

עם קריירה ארוכה מאחוריו, לזרוב מספר איך כל דור מזהה אותו מדמות אחרת – אבל מבחינתו, החיה היא חוויה ייחודית. "זו דמות שדורשת ממך להיות במקום שאתה לא תמיד מכיר בעצמך – וזה בדיוק מה שהופך אותה לכל כך מיוחדת".

"היפה והחיה" חוזר לבמה עם קאסט מגובש והתרגשות גדולה, והביקור בחדר החזרות מראה שהקסם לא נשאר רק על הבמה, אלא ממשיך גם מאחורי הקלעים.