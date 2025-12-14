המשטרה הודיעהעל פענוח אירוע הרצח הקשה שהתרחש לפני כחודש בגינה ציבורית בדרום תל אביב. כתב אישום חמור צפוי להיות מוגש נגד החשוד

המשטרה הודיעה הבוקר (ראשון) על פענוח אירוע הרצח הקשה שהתרחש לפני כחודש בגינה ציבורית בדרום תל אביב. היחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) של מרחב איילון גיבשה תשתית ראייתית נגד החשוד, נתין זר מסודן, והיום צפוי להיות מוגש נגדו כתב אישום חמור.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . פענוח הרצח ביפו | צילום: דוברות המשטרה

תחילת האירוע ב-13 בנובמבר 2025. סמוך לשעה 22:30 התקבל דיווח במוקד המשטרה על גופת גבר שאותרה בגינה סמוך לרחוב ניל"י בתל אביב. שוטרי משטרת יפו שהוזעקו למקום נחשפו למראה מזעזע: הקורבן, נתין זר מסרי לנקה, נמצא ללא רוח חיים כשעל גופו סימני אלימות קשים מאוד ("איבד צלם אנוש", נמסר מהמשטרה).

עוד באותו נושא הורשע במוות ברשלנות של ליטל מלניק – ויקבל 7 שנות מאסר בלבד 09:35 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

כוחות משטרה בפיקוד מפקד מחוז ת"א, ניצב חיים סרגרוף, ומפקד מרחב איילון, תנ"צ דניאל חדד, בודדו את הזירה והחלו באיסוף ראיות. חוקרי המז"פ (זיהוי פלילי) איתרו בסמוך לגופה את כלי הרצח: אבן עם כתמי דם, סכין מגואלת בדם, וכן לום ברזל ששימש את התוקף.

במקביל לעבודת הזירה, נערך מצוד אחר החשוד. שוטרי יפו ולוחמי יס"מ תל אביב, בסיוע אמצעים טכנולוגיים, הצליחו להתחקות אחר זהותו תוך זמן קצר. החשוד, גבר בשנות ה-30 לחייו, אותר ונעצר בסמיכות לזמן הרצח.

בתום חקירה מורכבת ביחידה ללוחמה בפשיעה, הוגשה השבוע הצהרת תובע נגד החשוד בבית משפט השלום בתל אביב. היום, עם סיום הליכי החקירה, יוגש נגדו כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים בגין עבירת רצח.