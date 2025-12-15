הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (שני) כי מדד המחירים לצרכן ירד בחודש נובמבר 2025 ב־0.5% לעומת אוקטובר. ב־12 החודשים האחרונים, נובמבר 2025 לעומת נובמבר 2024, נרשמה עלייה מצטברת של 2.4% במדד.
הירידות הבולטות נרשמו בירקות ופירות טריים, ירידה של 4.1%, תרבות ובידור, ירידה של 2.5%, תחבורה ותקשורת, ירידה של 1.6%, וריהוט וציוד לבית, ירידה של 1.1%. מנגד, סעיף המזון עלה ב־0.4%.
שכר דירה
בשכר הדירה לשוכרים שחידשו חוזה נרשמה עלייה של 2.8%. בקרב שוכרים חדשים, בדירות שבהן הייתה תחלופת שוכר, נרשמה עלייה של 4.7%.
מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים עלה בנובמבר 2025 ב־0.6% והגיע ל־101.1 נקודות, לעומת 100.5 נקודות בחודש הקודם, בסיס יולי 2025 שווה ל־100 נקודות. מתחילת השנה עלה המדד ב־5.0%.
מדד התשומות ללא שכר עבודה עלה ב־0.7%. ב־12 החודשים האחרונים עלה המדד ב־5.3%, בשל עלייה של 9.1% בשכר העבודה ו־2.6% במחירי חומרים ומוצרים. מדד מחירי החומרים והמוצרים עלה בנובמבר ב־0.9%, כאשר בלטו עליות במחירי בטון מובא, 6.3%, טיט ושליכט, 5.3%, ומוצרים למרחב מוגן, 1.6%. מדד מחירי שכר העבודה בענף עלה ב־0.4%.
מדדי היצרן והתעשייה
מדד מחירי תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ירד ב־0.6% בנובמבר והגיע ל־120.0 נקודות. המדד ללא דלקים ירד ב־0.1% לרמה של 116.2 נקודות. במהלך החודש נרשמו ירידות במחירי מוצרי הלבשה, 9.5%, מוצרי נפט מזוקק, 5.1%, ומוצרי מזון, 1.1%. מנגד, עלו מחירי מוצרים על בסיס מינרליים אל־מתכתיים ב־3.9%.
מדד המחירים של כרייה וחציבה ליעדים מקומיים ירד ב־0.6% בנובמבר, וב־12 החודשים האחרונים ירד ב־7.1%. מדד מחירי היצוא התעשייתי, כולל כרייה וחציבה, ירד ב־1.9% ברבעון השלישי של 2025. באותו רבעון ירדו מחירי שירותי משפטים ב־4.0% ומחירי תכנות מחשבים, ייעוץ ושירותים נלווים ב־2.8%.
שוק הדירות
השוואת מחירי העסקאות שבוצעו בספטמבר–אוקטובר 2025 לעומת אוגוסט–ספטמבר 2025 מצביעה על ירידה של 0.5% במחירי הדירות. לפי מחוזות נרשמו שינויים כדלקמן, ירושלים עלייה של 1.4%, צפון ירידה של 0.2%, חיפה ירידה של 0.6%, מרכז ירידה של 0.4%, תל אביב ירידה של 1.1%, דרום ירידה של 2.1%. מחירי הדירות החדשות ירדו ב־1.4%.
בהשוואה שנתית, ספטמבר–אוקטובר 2025 לעומת התקופה המקבילה אשתקד, עלה מדד מחירי הדירות ב־0.1%. עליות נרשמו בירושלים, 8.9%, בצפון, 5.5%, בחיפה, 1.2%, ובדרום, 0.5%. ירידות נרשמו בתל אביב, 2.9%, ובמחוז המרכז, 2.7%. מדד מחירי הדירות החדשות ירד ב־2.0%.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים