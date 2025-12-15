הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה כי מדד המחירים לצרכן ירד בחודש נובמבר 2025, כאשר במקביל נרשמו ירידות חדות במספר סעיפי צריכה, עליות בשכר הדירה ובהוצאות הבנייה, וירידה חודשית במחירי הדירות לצד פערים אזוריים בהשוואה שנתית

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (שני) כי מדד המחירים לצרכן ירד בחודש נובמבר 2025 ב־0.5% לעומת אוקטובר. ב־12 החודשים האחרונים, נובמבר 2025 לעומת נובמבר 2024, נרשמה עלייה מצטברת של 2.4% במדד.

הירידות הבולטות נרשמו בירקות ופירות טריים, ירידה של 4.1%, תרבות ובידור, ירידה של 2.5%, תחבורה ותקשורת, ירידה של 1.6%, וריהוט וציוד לבית, ירידה של 1.1%. מנגד, סעיף המזון עלה ב־0.4%.

שכר דירה

בשכר הדירה לשוכרים שחידשו חוזה נרשמה עלייה של 2.8%. בקרב שוכרים חדשים, בדירות שבהן הייתה תחלופת שוכר, נרשמה עלייה של 4.7%.

מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים עלה בנובמבר 2025 ב־0.6% והגיע ל־101.1 נקודות, לעומת 100.5 נקודות בחודש הקודם, בסיס יולי 2025 שווה ל־100 נקודות. מתחילת השנה עלה המדד ב־5.0%.

מדד התשומות ללא שכר עבודה עלה ב־0.7%. ב־12 החודשים האחרונים עלה המדד ב־5.3%, בשל עלייה של 9.1% בשכר העבודה ו־2.6% במחירי חומרים ומוצרים. מדד מחירי החומרים והמוצרים עלה בנובמבר ב־0.9%, כאשר בלטו עליות במחירי בטון מובא, 6.3%, טיט ושליכט, 5.3%, ומוצרים למרחב מוגן, 1.6%. מדד מחירי שכר העבודה בענף עלה ב־0.4%.

מדדי היצרן והתעשייה

מדד מחירי תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ירד ב־0.6% בנובמבר והגיע ל־120.0 נקודות. המדד ללא דלקים ירד ב־0.1% לרמה של 116.2 נקודות. במהלך החודש נרשמו ירידות במחירי מוצרי הלבשה, 9.5%, מוצרי נפט מזוקק, 5.1%, ומוצרי מזון, 1.1%. מנגד, עלו מחירי מוצרים על בסיס מינרליים אל־מתכתיים ב־3.9%.

מדד המחירים של כרייה וחציבה ליעדים מקומיים ירד ב־0.6% בנובמבר, וב־12 החודשים האחרונים ירד ב־7.1%. מדד מחירי היצוא התעשייתי, כולל כרייה וחציבה, ירד ב־1.9% ברבעון השלישי של 2025. באותו רבעון ירדו מחירי שירותי משפטים ב־4.0% ומחירי תכנות מחשבים, ייעוץ ושירותים נלווים ב־2.8%.

שוק הדירות

השוואת מחירי העסקאות שבוצעו בספטמבר–אוקטובר 2025 לעומת אוגוסט–ספטמבר 2025 מצביעה על ירידה של 0.5% במחירי הדירות. לפי מחוזות נרשמו שינויים כדלקמן, ירושלים עלייה של 1.4%, צפון ירידה של 0.2%, חיפה ירידה של 0.6%, מרכז ירידה של 0.4%, תל אביב ירידה של 1.1%, דרום ירידה של 2.1%. מחירי הדירות החדשות ירדו ב־1.4%.

בהשוואה שנתית, ספטמבר–אוקטובר 2025 לעומת התקופה המקבילה אשתקד, עלה מדד מחירי הדירות ב־0.1%. עליות נרשמו בירושלים, 8.9%, בצפון, 5.5%, בחיפה, 1.2%, ובדרום, 0.5%. ירידות נרשמו בתל אביב, 2.9%, ובמחוז המרכז, 2.7%. מדד מחירי הדירות החדשות ירד ב־2.0%.