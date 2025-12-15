ראש ה-FBI קאש פאטל חשף כי סוכל פיגוע טרור פרו-פלסטיני גדול בלוס אנג'לס בערב השנה החדשה, שכלל מטעני חבלה מתואמים; ארבעה חשודים נעצרו

ראש ה-FBI קאש פאטל, חשף לפני זמן קצר כי הסוכנות סיכלה פיגוע טרור "עצום" לדבריו, שתוכנן על ידי פרו-פלסטינים והיה אמור לצאת לפועל בערב השנה החדשה. הכנות לפיגוע כללו הרכבת מטעני נפץ עוצמתיים ותכנון לפגוע בשורה של יעדים.

בהצהרה שמסר פאטל, נמסר כי ה-FBI הצליח, בשיתוף גורמי ביטחון נוספים, לסכל פיגוע טרור של ארגון טרור פרו-פלסטיני שפעל בארצות הברית. על פי המידע שנאסף בחקירה, חברי החוליה התכוונו להטמין מטעני חבלה במספר מוקדים בעיר לוס אנג'לס, אשר היו אמורים להתפוצץ בדיוק בחצות הלילה, עם כניסת השנה החדשה.

לפי הודעת ה-FBI, ארבעה חשודים נעצרו במסגרת המבצע, ונמצאו ברשותם אמצעים וחומרים המעידים על כוונה ברורה להוציא לפועל פיגוע מתואם ורב־נפגעים. על פי הדיווחים, היעדים שנבחרו היו פתחי משרדים של חמש חברות אמריקאיות גדולות, מה שמעיד על ניסיון לפגוע הן באזרחים והן בסמלי כלכלה אמריקאיים.

ב-FBI הדגישו כי החקירה עדיין בעיצומה, וכי ייתכנו מעצרים נוספים. פאטל ציין כי מדובר בהוכחה נוספת לאיום המתמשך של טרור אידיאולוגי בתוך שטח ארצות הברית, והתחייב כי הסוכנות תמשיך לפעול בנחישות כדי לסכל פיגועים ולשמור על ביטחון הציבור.