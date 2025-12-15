מזג אוויר החורפי התחדש היום ויימשך עד ליום רביעי. יירדו גשמים חזקים בכל הארץ. צפי לשלג בחרמון. שטפונות והצפות בנחלי הדרום והצפון.
יום שלישי: מעונן חלקית. בבוקר עדיין צפוי גשם מקומי וייתכנו סופות רעמים בודדות בעיקר בדרום הארץ. עדיין קיים חשש קל לשיטפונות בנחלי ים המלח, מדבר יהודה, צפון הערבה והנגב. אחר הצהריים במישור החוף ינשבו רוחות צפוניות ערות. במהלך הערב הגשמים יתחדשו, וירדו מצפון הארץ ועד לנגב כשהם מלווים בסופות רעמים יחידות. לקראת בוקר קיים חשש קל לשטפונות בנחלי הדרום והמזרח.
