הזמר אושר כהן פרסם אמש (שני) תגובה אישית ומפורטת ברשתות החברתיות, לאחר ששמו נקשר לכותרות סביב אירוע אלימות שבו היה מעורב אחיו הגדול בירושלים, בטענה שתקף את בת זוגו (לכאורה).
כהן, שחגג את יום הולדתו, סיפר כי שמע על המקרה מאביו לאחר ש"קפץ מהמיטה" במלון שבו שהה עם ארוסתו, ושעט לכיוון האירוע. הוא הגיע למקום אחרי 20-30 דקות וראה רק שוטרים ואת אחיו בניידת.
למרות הקשר המשפחתי, כהן הבהיר כי הוא מגנה כל סוג של אלימות בתוקף: "חשוב לי לציין משהו. בהנחה שהדברים נכונים, לפני שהוא אחי – אני מתבייש כל כך ומגנה את זה בכל תוקף! כל מי שמכיר אותי יודע שאישה אצלי בבית היא ערך עליון מלכותי וקדוש. ומי שלא מכיר אותי אז שיידע. אישה היא מלכה אצלי. נקודה"/
מעבר לגינוי המעשים המיוחסים לאחיו, הזמר הביע אכזבה קשה מהתנהלות גופי התקשורת שסיקרו את האירוע, שלדבריו הכפישו את שמו ואת הקריירה שבנה.
"אני מתבייש מאוד ואפילו מאוכזב מגופי התקשורת, שבשביל כותרות יעשו כל דבר כמו להכפיש אותי, לפגוע בשמי הטוב ובקריירה… לא יעלה על הדעת שישימו תמונות שלי בצימוד לניידות משטרה, או יגידו שנכחתי בזמן האירוע," כתב כהן.
הוא טען כי נעשה לו "עוול תקשורתי מאוד גדול" אשר משפיע עליו ועל משפחתו נפשית בצורה קשה, ומבקש שיכבדו את גבולותיו: "יש גבולות ברורים ואחד מהם זה לא לשייך אלי מה שלא קשור אליי לטוב ולרע".
אושר כהן סיים את דבריו בהודעה מרגשת לקהל המעריצים, תוך כדי שהוא מציין כי הוא "עצוב, מצטער ומתבייש" שהם נחשפים לדבר הזה: "אנחנו אנשי נתינה, אמת וכבוד, והכבוד הבסיסי כלפיי נס ונעלם. ושוב – אני מגנה אלימות מכל סוג בכל תוקף!!!!"
