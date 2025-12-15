על פי דיווחים בארצות הברית, בבית הלבן זעמו בעקבות הפעולה הישראלית לחיסול בכיר חמאס, ראאד סעד, בשטח הרצועה. בעקבות החיסול הועברה נזיפה חמורה ואגרסיבית ישירות אל ראש הממשלה נתניהו.
על פי הדיווח של אתר Axios, בבית הלבן רתחו אחרי חיסול סעד, וחששו כי מדובר בפעולה שעלולה לערער את הסכם הפסקת האש ברצועה.
על פי הדיווח, הועברה נזיפה חריפה אל לשכת ראש הממשלה ישירות מסביבת הנשיא. הדיווח אף מצטט גורמים בכירים בארצות הברית בטענה כי תקפו אישית את ראש הממשלה.
כאשר אותם בכירים, שנשארו על פי הדיווח בעילום שם, תקפו: "נתניהו הפך בשנתיים האחרונות למנודה עולמי. עליו לשאול את עצמו מדוע א-סיסי מסרב לפגוש אותו ומדוע חמש שנים לאחר הסכמי אברהם הוא עדיין לא הוזמן לבקר באיחוד האמירויות".
איתי מאשדוד
סרוגים הופך להיות שופר קפלניסטי17:50 15.12.2025
עוז
מצויין ! זה בדיוק מה שרוב העם מצפה מראש הממשלה ! שיעמוד על שלו ועל טובת מדינת ישראל17:49 15.12.2025
ארתור
לא מאמין לנזיפה17:48 15.12.2025
