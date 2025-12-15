הפרשן הפוליטי יעקב ברדוגו, הצהיר הערב כי אם אחרי הבחירות הקרובות יוצע לו לשמש כשר המשפטים, הוא ישיב בחיוב להצעה: "נתניהו צריך להקים מפלגה חדשה"

הפרשן הפוליטי יעקב ברדוגו, הצהיר הערב כי אם אחרי הבחירות הקרובות יוצע לו לשמש כשר המשפטים, הוא ישיב בחיוב להצעה.

בפתח תכניתו היומית ברדיו 'גלי ישראל', אמר ברדוגו: "אני מוכן להיות שר המשפטים ברגע זה. גם אחרי הבחירות, אם נתניהו יזכה ויציע לי את התיק הזה, אני אקח אותו – כי שם יהיה התיקון החברתי הגדול ביותר במדינת ישראל ושם צריך אנשים שלא מפחדים מהם".

"וכן, אני אומר את זה בצורה ברורה: נתניהו צריך להקים מפלגה חדשה אם הליכוד לא בא איתו בשורת החלטות בעניין הזה", אמר ברדוגו.