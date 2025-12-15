הפרשן הפוליטי יעקב ברדוגו, הצהיר הערב כי אם אחרי הבחירות הקרובות יוצע לו לשמש כשר המשפטים, הוא ישיב בחיוב להצעה.

בפתח תכניתו היומית ברדיו 'גלי ישראל', אמר ברדוגו: "אני מוכן להיות שר המשפטים ברגע זה. גם אחרי הבחירות, אם נתניהו יזכה ויציע לי את התיק הזה, אני אקח אותו – כי שם יהיה התיקון החברתי הגדול ביותר במדינת ישראל ושם צריך אנשים שלא מפחדים מהם".

"וכן, אני אומר את זה בצורה ברורה: נתניהו צריך להקים מפלגה חדשה אם הליכוד לא בא איתו בשורת החלטות בעניין הזה", אמר ברדוגו.