הפרשן הפוליטי יעקב ברדוגו, הצהיר הערב כי אם אחרי הבחירות הקרובות יוצע לו לשמש כשר המשפטים, הוא ישיב בחיוב להצעה.
בפתח תכניתו היומית ברדיו 'גלי ישראל', אמר ברדוגו: "אני מוכן להיות שר המשפטים ברגע זה. גם אחרי הבחירות, אם נתניהו יזכה ויציע לי את התיק הזה, אני אקח אותו – כי שם יהיה התיקון החברתי הגדול ביותר במדינת ישראל ושם צריך אנשים שלא מפחדים מהם".
"וכן, אני אומר את זה בצורה ברורה: נתניהו צריך להקים מפלגה חדשה אם הליכוד לא בא איתו בשורת החלטות בעניין הזה", אמר ברדוגו.
ל
ברדוגו, אתה מתאים לליכוד הליכוד מתאים לך. אתה עכבר אשפתות והליכוד מזבלה. איכס.17:50 15.12.2025
מיקי
רעיון מצויין. רך על זה. כך אפשר יהיה להקים ממשלת אחדות עם הליכוד בלי שרה ויאיר נושפים בעורף. חג אורים שמח17:40 15.12.2025
