ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט קיים מפגש הסברה מיוחד עם 15 שגרירים זרים: "מדינה שלא תצא באופן נחרץ נגד אנטישמיות תישא באחריות למעשי הטרור בשטחה"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, קיים מפגש הסברה מיוחד עם 15 שגרירים זרים, בבית שגריר בריטניה בישראל, סיימון וולטרס.

במהלך הפגישה סקר בנט את האתגרים הבטחוניים והאסטרטגיים עימם מתמודדת מדינת ישראל, בארץ ובעולם, וכן חשיבות העמקת הקשרים בין ישראל לבין מדינות השגרירים. הוא הציג גם את תכניתו המדינית לאיזור.

"יהודי העולם בסכנה ברורה ומיידית, ישנו צונאמי עולמי של אנטישמיות. כל מדינה מחוייבת להגן על אזרחיה היהודים. אני מזהיר – מדינה שלא תצא באופן נחרץ נגד אנטישמיות תישא באחריות למעשי הטרור בשטחה", אמר בנט.

בנוסף, בנט תדרך את השגרירים על תופעת החקיינות והחשש מפיגועים אנטישמיים ברחבי העולם, בעקבות טבח חנוכה שהתרחש בחוף בונדי שבסידני.

בפגישה השתתפו שגרירי בריטניה, צרפת, גרמניה, קנדה, שוויץ, שוודיה, הודו, פולין, יפן, נורווגיה, אוקראינה, יוון, בלגיה, סגן השגריר האיטלקי וכן ממלאת מקום שגריר אוסטרליה.