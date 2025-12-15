השירות המטאורולוגי מדווח על כניסתה של מערכת גשם נוספת למדינת ישראל, אשר צפויה לגרום לאירועי הצפות ושיטפונות ולהשפיע על תנאי מזג האוויר בימי חופשת חנוכה.
הגשמים החלו לרדת כבר בשעות הבוקר באופן מקומי לאורך מישור החוף. משעות הצהריים היום (שני) צפויה המערכת להתחזק בהדרגה, בעיקר בצפון ובמרכז הארץ.
משעות אחר הצהריים הגשמים יתפשטו גם לאזור צפון ומרכז הנגב, לערבה, ולאזור מדבר יהודה וים המלח. אזורים אלה נמצאים תחת סכנת שיטפונות והצפות חמורה.
במהלך הערב והלילה קיים חשש להצפות מקומיות גם לאורך החוף, אך החשש להצפות משמעותיות יותר קיים בעיקר באזור החוף הדרומי ובעוטף עזה.
מחר, יום שלישי, צפויה הפוגה בגשמים במהלך שעות הבוקר, אך בלילה צפוי גל גשם נוסף, בעיקר מהמרכז דרומה. גל זה יהיה בעוצמות נמוכות יותר אך ילווה בקור, ועל כן ייתכן ויירדו פתיתי שלג קלים בפסגות הגבוהות בצפון הגולן.
במהלך ליל שלישי ויום רביעי קיים צפי להתחדשות השיטפונות בנגב. רק במהלך יום רביעי צפויים הגשמים להיפסק בהדרגה במרכז, ובהמשך היום גם בנגב. החשש לשיטפונות באזור הנגב יישאר משמעותי גם במהלך יום רביעי כולו.
