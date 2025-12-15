החל מיום שלישי בבוקר ולמשך כחודש וחצי יבוצעו עבודות תשתית, שבמהלכן יחולו שינויים זמניים בהסדרי התנועה. מסלולי התחבורה הציבורית אינם צפויים להשתנות, והציבור מתבקש להתעדכן בעדכונים שוטפים

משרד התחבורה מודיע היום (שני) על פריסת הסדר תנועה חדש בכביש 20 לכיוון צפון, כחלק מהמשך קידום פרויקט הנתיבים המהירים. החל ממחר(שלישי), בשעה 05:00, ולמשך כחודש וחצי, יצומצם זמנית הנתיב השמאלי (+3), המשמש כנתיב רב תפוסה, באזור מחלף וולפסון.

העבודות מהוות שלב נוסף בפרויקט הלאומי לנתיבים מהירים, הכולל סלילת נתיבי תחבורה ציבורית ושיתופית, הקמת מרכזי תחבורה בכניסות למטרופולין תל אביב והפעלת מערך שאטלים חינמי. הפרויקט מבוצע על ידי חברת נתיב לעיר, וצפוי להיפתח בשלבים במהלך השנה הקרובה כנתיב מהיר ומנוהל.

על פי משרד התחבורה, מערך הנתיבים המהירים לאורך כביש 20 וכביש החוף נועד לאפשר הגעה מהירה למוקדי תעסוקה במטרופולין תל אביב, בעיקר באמצעות תחבורה ציבורית ושיתופית. במסגרת הפרויקט מוקמים כ-90 קילומטרים של נתיבים ייעודיים בין ראשון לציון לנתניה, לצד הקמת שני חניוני ענק בשפיים ובראשון לציון, המציעים חניה חינם לכ-11 אלף כלי רכב. מהחניונים צפוי לפעול מערך שאטלים חשמליים בתדירות של כחמש דקות.

במהלך העבודות במחלף וולפסון יוקמו מערכות ניהול מתקדמות לנתיבים המהירים, יבוצעו עבודות ביסוס והכוונה, תותקן תשתית למערכת אגרה, ותיבנה הפרדה פיזית בין הנתיבים המהירים לשאר נתיבי הנסיעה. במקביל תתבצע בדיקת מוכנות של כלל המערכות לקראת הפעלה מדורגת.

במהלך התקופה יצומצם נתיב +3 לאורך מקטע של כ-1.5 קילומטרים. במשרד התחבורה מציינים כי מסלולי התחבורה הציבורית אינם צפויים להשתנות, וממליצים לציבור הנהגים והנוסעים להתעדכן במידע באמצעות מוקד 4515*.