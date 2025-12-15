שלומית קלמנזון, אלמנתו של גיבור ישראל אלחנן קלמנזון, הודיעה על אירוסיה לשמואל פירר: "מתוך כאב ההסתרה, שמחים לבשר על אירוסינו"

שלומית קלמנזון, אלמנתו של גיבור ישראל אלחנן קלמנזון, הודיעה על אירוסיה לשמואל פירר. בהודעה שפרסמו השניים, נכתב: "ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם נמצא ה' יתברך. מתוך כאב ההסתרה, מודים לה' יתברך על הנס ושמחים לבשר על אירוסינו". אלחנן קלמנזון היה איש המוסד וקצין בצה"ל בדרגת סרן. הוביל את צוות אלחנן, שעם פרוץ טבח שבעה באוקטובר חילץ מקיבוץ בארי כמאה מתושבי הקיבוץ. תוך כדי החילוץ נפגע קלמנזון מאש אחד המחבלים ונהרג. על פועלו בבלימת הטבח וחילוץ התושבים, זכה הוא וחברי הצוות בפרס ישראל לגבורה אזרחית לשנת ה'תשפ"ד.

