דאגה במערכת הביטחון: על פי המוסד, איראן מגלגלת תשתיות טרור חדשות ומתמקדת בפגיעה בקהילות יהודיות ובמרכזי אוכלוסייה ברחבי העולם. הדגש הוא על מוקדים באפריקה, דרום אמריקה, הודו, תאילנד ואירופה

גורמים במוסד עוקבים בדאגה אחר מאמצים גוברים של הרפובליקה האסלאמית של איראן להקים ולגלגל תשתיות טרור חדשות, במטרה לבצע פיגועים נגד יעדים יהודיים וישראלים ברחבי העולם.

על פי הדיווח באתר 'וואלה', הדגש המרכזי של איראן הוא על פגיעה ב: קהילות יהודיות, מבנים יהודיים ומרכזי אוכלוסייה שבהם מתגוררים יהודים. האיום כולל גם פגיעה בתיירים ישראלים ויהודים במדינות יעד שונות.

בקהילת המודיעין מעריכים כי המגמה האיראנית לפגוע ביהודים וישראלים בחו"ל צפויה להתרחב. ההערכות מצביעות על מספר אזורים גלובליים הנמצאים כעת על הכוונת של תשתיות הטרור האיראניות: אפריקה, תאילנד, הודו, דרום אמריקה, ערים מרכזיות באירופה.

ההערכה מגיעה על רקע הצלחות מודיעיניות שנרשמו לאחרונה. רק לפני שבועות אחדים סייע המוסד באופן פעיל בחשיפת תשתית טרור רחבת היקף שהופעלה על ידי איראן בשתי מדינות אירופאיות מרכזיות: גרמניה ואוסטריה.

במערכת הביטחון קוראים לקהילות היהודיות ולמטיילים הישראלים ברחבי העולם לשמור על ערנות גבוהה במיוחד, במיוחד לנוכח המגמה המודיעינית המצביעה על התרחבות מאמצי הטרור של איראן.