בית המשפט האריך את מעצר אחיו של הזמר אושר כהן בחשד לתקיפה אלימה כלפי בת זוגו ועובד מסעדה. בת הזוג נמלטה ומסרבת להעיד, אך ראיות מצלמות ועדים מחזקות את החשד. כל הפרטים בפרשה

בית משפט השלום בירושלים האריך את מעצרו של מאור זוהר, אחיו של הזמר אושר כהן, בשלושה ימים נוספים עד ה-17 בדצמבר. זוהר חשוד באיומים, תקיפה שגרמה חבלה חמורה לבת זוגו, ותקיפת עובד במסעדת שף בירושלים. למרות שבת הזוג מסרבת לשתף פעולה, המשטרה מחזיקה בעדויות עדים ותיעוד מצלמות שמחזקים את החשד.

מהומה במסעדת יוקרה

האירוע התרחש במסעדת ג'ינג'ינה של השף אסף גרניט, הפועלת במלון הרמב"ן בירושלים. הכול החל מדיווח שהתקבל במוקד 100 מאדם שהיה במקום וראה את זוהר תוקף לכאורה את בת זוגו באמצעות אגרופים ובעיטות. כשהשוטרים הגיעו, הם מצאו סימני מהומה, ומעדויות עולה שזוהר הספיק להתעמת גם עם עובדי המסעדה לכאורה שניסו להתערב.

על פי חומר החקירה, בת הזוג עזבה את הזירה עוד לפני הגעת הכוחות. החוקרים איתרו אותה מאוחר יותר, אך היא מסרבת להעיד או לשתף פעולה. עם זאת, המשטרה מדגישה שיש בידיה ראיות עצמאיות, כולל צילומי אבטחה שמתעדים חבלות קשות ועדויות מעובדי המסעדה ומעדים נוספים.

עבר פלילי וטענות הסנגור

לזוהר עבר פלילי, כך על פי נציגת המשטרה, והרשעה אחרונה שלו מתוארכת ל-2012. בדיון בהארכת המעצר טען סנגורו של זוהר כי אין סיבה להחזיק אותו במעצר כל עוד בת הזוג לא מעידה, ותהה מדוע לא נגבתה עדות מהזמר אושר כהן, אחיו של החשוד, אם הוא נכח בסביבה.

מנגד, נציגי המשטרה השיבו שהחקירה אינה תלויה רק בעדותה של בת הזוג, והזכירו את הנפגעים האחרים – עובדי המסעדה. "גם ללא עדותה יש לנו די ראיות נגדו, כולל דיווח של עובר אורח שהיה במקום והתקשר למשטרה בזמן שהחשוד תקף את בת זוגו, וכן תיעוד ממצלמות אבטחה", ציין גורם במשטרה.

עדים שהיו במקום תיארו את האירוע כקשה במיוחד. "הוא פיצץ את בת הזוג שלו במכות", אמרו עדים והוסיפו כי זוהר תקף גם אדם נוסף בזירה.

השופטת: חשד סביר ומסוכנות

השופטת סמאח סאבר מסראווה קבעה כי קיים חשד סביר לקשר של זוהר למעשים, וכי יש חשש למסוכנות ושיבוש חקירה. המעצר הראשוני הוארך קודם לכן בשלושה ימים, וההארכה הנוכחית ניתנה למרות בקשת המשטרה לחמישה ימים. אושר כהן עצמו לא היה נוכח באירוע, והגיע רק לאחר מכן, ולכן לא נגבתה ממנו עדות.

החקירה נמשכת בתחנת לב הבירה, והמשטרה צופה להגיש כתב אישום בקרוב על סמך הראיות הקיימות.