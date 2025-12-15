משרד הביטחון וצה"ל חתמו על הסכם גג עם עיריית ירושלים להשקעה רחבת היקף בבירה, הכוללת העברת תשתיות, מכללות צבאיות, הקמת מוזיאון צה"ל ומיזמי דיור לאנשי קבע.

משרד הביטחון וצה"ל חתמו על הסכם מסגרת חסרת תקדים עם עיריית ירושלים, ההסכם כולל התחייבות של משרד הביטחון לשורה של השקעות בעיר הבירה, העברת תשתיות וריכוז מחדש של מכללות צה"ל בירושלים.

במעמד שר הביטחון ישראל כ"ץ, ראש העיר ירושלים משה ליאון, מנכ"ל משרד הביטחון אלוף (מיל') אמיר ברעם ומנכ"לית עיריית ירושלים אריאלה רג'ואן, נחתם הסכם גג לשיתוף פעולה אסטרטגי בין משרד הביטחון לעיריית ירושלים.

במסגרת ההסכם יועתקו תשתיות משמעותיות של מערכת הביטחון לעיר, ויוקמו מתקנים חדשים שישפיעו הן על צביונה הביטחוני והן על פיתוחה האזרחי והכלכלי של הבירה.

על פי ההודעה המשותפת, ההסכם מסדיר את הקמתה של שלוחה של מערכת הביטחון ברובע הכניסה לעיר, לרבות מתחם של מפא"ת, המנהלת למחקר ופיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית. בנוסף, יוקם מוזיאון צה"ל בסמוך למכון מנדל, תוך דגש על פיתוח עירוני ושמירה על שטחים ציבוריים פתוחים.

אחד הסעיפים המרכזיים בהסכם הוא העברת המכללות הצבאיות ממחנות גלילות לירושלים. המכללות צפויות לפעול באחד האזורים הנגישים בעיר מבחינת תחבורה ציבורית, ולשרת מאות קצינים ובעלי תפקידים, תוך חיזוק השכונות הסובבות והמרקם העירוני. היתר לתחילת העבודות יקודם על ידי משרד הביטחון.

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, שיבח את המהלך וחגג את החתימה בנוכחותו:

"בכל תפקיד ציבורי אותו מילאתי עיקרון אחד תמיד עמד לנגד עיניי: המחויבות העמוקה שלי לעיר ירושלים. מערכת הביטחון מצהירה היום בצורה הברורה ביותר שירושלים הופכת להיות בית לתחומי עשייה מרכזיים שלנו… הסכם הגג היום הוא אמירה ברורה: ירושלים נבנית, מתפתחת ומתחזקת כבירתה הנצחית של מדינת ישראל ושל העם היהודי."

ראש העיר ירושלים, משה ליאון, ציין:

"זהו רגע משמעותי שיחזק את ירושלים ויציב אותה בחזית הביטחון הלאומי. מדובר במהלך אסטרטגי שייצר לעיר מוקדי כוח חדשים, יחזק את הכלכלה העירונית ויעמיק את מעמדה של ירושלים כעיר שמובילה את מדינת ישראל קדימה."