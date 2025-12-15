שורדי השבי זיו וגלי ברמן נשאו דברים באזכרה לאלון שמריז, וסיפרו על החברות ארוכת השנים, הרגע שבו נודע להם על מותו, והכאב שמלווה אותם מאז. "זה היה אחד הימים הכי קשים בשבי", אמרו

בדבריהם תיארו השניים את הקשר הקרוב שנרקם ביניהם לאורך השנים. "באותם בתי ילדים, באותן שבתות של חמין, באותה שכונה, תמיד היית שם חלק מאיתנו", אמרו. הם הזכירו את אופיו הייחודי של שמריז ואת הדרך שבה בחר לחיות. "היית עושה את הדברים בדרך שלך. לא היה אכפת לך ממה שאנשים אומרים עליך ועל החדר שלך", תיארו, והוסיפו, "שימי, הכרת אותנו והכרנו אותך הכי טוב שאפשר, עם כל היתרונות והחסרונות. בחיים לא היינו מחליפים שום דבר ממך".

שורדי השבי זיו וגלי ברמן באזכרה של חברם, אלון שמריז: "התפרקנו כששמענו על המוות שלך. זה היה אחד הימים הכי קשים בשבי, לא רצינו להאמין שזה אמיתי"

השניים סיפרו על הרגע שבו נודע להם על מותו. "כששמענו על המוות שלך, התפרקנו. זה היה אחד הימים הכי קשים שהיו בשבי", אמרו. לדבריהם, "במשך שבועות לא הפסקנו לחשוב עליך ועל איך דבר כזה יכול לקרות לנו. לא רצינו להאמין שזה אמיתי, שאחד החברים הכי טובים שלנו נהרג ככה".

עוד אמרו כי מאז חזרתם מהשבי, החסר מורגש בעוצמה רבה. "מאז שחזרנו, החוסר שלך מורגש בצורה הכי כואבת שאפשר", ציינו, אך הדגישו כי לצד הכאב קיימת גם תחושת תודה. "מעבר לכאב, יש גם תודה. תודה גדולה על כל הזיכרונות, על כל החוויות ועל הדרך שהשארת לנו".

בדבריהם פנו גם למשפחתו של שמריז ואמרו, "לא נשכח שלמרות הקושי לא הפסקתם להילחם עלינו. אנחנו אוהבים אתכם ממש". את דבריהם חתמו במילות פרידה והנצחה. "שימי, אתה חסר לנו מאוד. היית ותישאר חלק בלתי נפרד מאיתנו", אמרו, והוסיפו, "יהי זכרך ברוך".