חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 15.12.2025 / 15:58

א' בן זוגה של מובילת המחאה שקמה ברסלר, המזוהה כאיש שב"כ, דורש מטלי גוטליב לפרסם הבהרה ותיקון על פרסומיה החמורים שטענו לקשר בינו לבין יחיא סינוואר לפני הטבח

תגיות: א', טלי גוטליב, שקמה ברסלר