העימות החריף בין חברת הכנסת טלי גוטליב (הליכוד) לבין מובילת המחאה שקמה ברסלר ובן זוגה, עלה מדרגה משפטית. על פי הדיווח באתר 'וואלה', בן זוגה של ברסלר (המכונה במכתב 'א') שיגר מכתב התראה חמור לגוטליב, ובו הוא דורש ממנה להתנצל, לתקן את פרסומיה ולפצות אותו, בטרם ייפתח נגדה בהליך משפטי בגין לשון הרע.
כזכור, ח"כ גוטליב תוקפת חודשים ארוכים את בן זוגה של ברסלר, איש שב"כ בכיר, ואף חשפה את זהותו וטענה ברשתות החברתיות, ללא כל אסמכתא, כי הוא שוחח לכאורה עם הטרוריסט יחיא סינוואר טרם טבח 7 באוקטובר.
במכתב ששלח עורך דינו של 'א' לחברת הכנסת גוטליב, נכתב כי במשך שנתיים היא מפרסמת ומלבה "ממניעים פוליטיים ובכוונה לפגוע, קונספירציה שקרית ובזויה על אודות מרשי, לפיה כביכול שוחח עם הטרוריסט יחיא סינוואר לפני טבח 7.10".
עוד נטען כי גוטליב ייחסה לבן הזוג "קשר לראש הממשלה לשעבר אהוד ברק, וכן העברה של מידע חסוי לגורמים לא מורשים", וכל זאת "בכזב ומתוך כוונה ברורה לפגוע". עורך הדין הבהיר במכתב, שפרסומיה של גוטליב זכו לתפוצה נרחבת, וכי הפנייה באה במטרה לנסות וליישב את הסכסוך מחוץ לכותלי בית המשפט.
בין היתר דורש 'א' מגוטליב להסיר באופן מיידי את כלל הפרסומים מהרשתות החברתיות, לפרסם תיקון והכחשה של לשון הרע, וכן להביע נכונות לפצותו בגין "הפצת לשון הרע החמורה והפגיעה בפרטיות".
חברת הכנסת טלי גוטליב הגיבה לדרישה באופן נחרץ ובלתי מתפשר. בתגובתה היא מסרה: "לא מטילים עליי אימה, יש לי חסינות מהותית, דש חם ממשפט קסטנר."
