יושב-ראש הכנסת אמיר אוחנה מגיב ליו"ר האופוזיציה יאיר לפיד שאמר שזו חרפה שלא לקחו את את נשיא הפרלמנט של פרגוואי ראול לאטורה, לעוטף עזה: "אתה רוצה להתחרות מי לקח יותר מנהיגים לשם? אני מוכן".

דבריו המלאים: "ראש האופוזיציה חה"כ לפיד השתמש היום במילה 'חרפה'. אני רוצה לומר לו מה היא חרפה בעיני: *חרפה היא לדבר מבורות כתחביב. ודאי שלקחתי את נשיא הפרלמנט של פרגוואי, ד"ר ראול לאטורה, לעוטף עזה. אתה רוצה להתחרות מי לקח יותר מנהיגים לשם? אני מוכן. היינו שם זמן לא רב אחרי ה-7.10. ביקרנו בקיבוץ כפר עזה, פגשנו ניצולים ושוחחנו עם משפחות הקורבנות שלא שרדו. צפינו יחד בסרט הזוועות בן ה-47 דקות, שטלטל אותו עמוקות".

"לאחר מכן הוא חזר לארצו, העביר בפרלמנט החלטות המביעות סולידריות עם ישראל, מכירות בחמאס, בחיזבאללה ובמשמרות המהפכה כארגוני טרור עם כל המשמעויות הנלוות. פרגוואי פתחה בעיצומה של המלחמה את השגרירות שלה *בירושלים* והצביעה עם ישראל *בכל הצבעה באו"ם*, גם במיעוט מזהיר".

"לקראת הביקור הנוכחי ביקשנו וקיבלנו מרה״מ פגישה בלשכתו. הוא, בתורו – ביקש וסורב על ידי מערכת המשפט לשנות את מועד הדיון כך שנאלצנו להגיע ולקיים את הפגישה בביהמ"ש. זו, אכן, חרפה. של מי? ואותו, את ראול לאטורה, שהוא מגדולי ידידי ישראל בעולם, המנהיג הראשון מאמריקה הלטינית שהגיע לישראל לביקור הזדהות בעיצומה של המלחמה – תקפתם היום באמצעות החרמת הברכה הקצרה והמקובלת במליאת הכנסת לרגל הגעתו. להיות אופוזיציה לממשלה זה חשוב; להיות אופוזיציה למדינת ישראל זו חרפה. וזה, ראש האופוזיציה לפיד – מה שעשיתם היום".

מוקדם יותר אמר תקף לפיד את אוחנה כשאמר: "זו חרפה. במקום לקחת את נשיא הפרלמנט הפרגוואי לניר עוז לוקחים אותו לבית המשפט. כשאני אמרתי שאוחנה הוא יו”ר חצי כנסת הוא נעלב וזה בדיוק להיות יו”ר חצי כנסת, למה הוא מערב אותו במשפט של ראש הממשלה?"