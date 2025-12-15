הודיעו על שינוי משמעותי בשיטת המיון לצבא. על פי השיטה החדשה, ההתאמה תתבצע כבר בתחילת התהליך: כך זה יעבוד

שינוי דרמטי עבור המלש"בים. בצה"ל הודיעו היום (שני) על שינוי משמעותי בשיטת המיון לצה"ל. על פי השיט החדשה, ההתאמה תתבצע כבר בתחילת התהליך. השינוי לא תקף למי שמיעד ללוחמה.

ההתאמה לתפקיד תתבצע בשלבים הראשונים על בסיס נתונים אישיים, תוצאות מיון והעדפות, ולא רק בסוף התהליך כפי שהיה נהוג עד היום, על מנת לייעל את תהליך המיון והשיבוץ. מעכשיו מלש"ב יקבל שיבוץ ומיון במקביל, לפי לצרכי הצבא ובהתאם לנתונים האישיים שלו.

בצה"ל מסרו כי התהליך יתבצע תוך התחשבות ברצון המלש"ב: "שינוי זה מחזק את האפקטיביות המבצעית של צה"ל, באמצעות שיבוץ מיטבי של כוח האדם בכלל שורת התפקידים, באופן המבטיח התאמה בין כישורי המלש"בים, נתוניהם וצרכי המערכת. מטרת השיטה החדשה היא לספק למלש"בים ודאות בשלב מוקדם יותר, ולחסוך תקופת המתנה ממושכת ואי-בהירות.

על פי השינוי החדש, מלשב"ים יוכלו לדעת על שיבוצם כבר בכיתה י"א, יותר משנה לפני הגיוס עצמו. השינוי יחל החל ממחזור הגיוס של אוגוסט 2026. מי שיקבל שיבוץ קביעה,עדיין יוכל לקבל לפחות מיון אחד ליחידה אחרת. אם יעבור את המיון ישובץ לתפקיד אליו התמיין. אם ולא, השיבוץ יהיה סופי. מי שידחה את הגיוס לאחר קבלת שיבוץ, הוא יישמר לו לגיוס החדש. תאריכי הגיוס עצמם יינתנו כחודשיים לפני הגיוס.