ראש הממשלה נתניהו נפגש עם השליח המיוחד של הבית הלבן לסוריה, ושגריר טורקיה, טום ברק. השיחה מגיעה אחרי הסלמות בין סוריה, ישראל וארצות הברית

ראש הממשלה נתניהו נפגש בלשכתו עם טום ברק, השליח המיוחד של הנשיא טראמפ לנושא סוריה ושגריר ארצות הברית בטורקיה. הפגישה יוצאת לפועל על רקע הסלמה בין ישראל וסוריה לאורך השבועות האחרונים, ולאחר פיגוע קשה בו נהרגו שני לוחמים אמריקאים בצפון סוריה.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . ראש הממשלה עם השליח המיוחד, טום ברק. צילום: - ⁠וידאו: רועי אברהם/ לע״מ.

בפגישה השתתפו, בין היתר, שר החוץ גדעון סער, מ״מ ראש המטה לביטחון לאומי גיל רייך, המזכיר הצבאי של ראש הממשלה אלוף רומן גופמן, שגריר ארצות הברית בישראל מייק האקבי ושגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר.

הפגישה מגיעה על רקע חיכוכים בין ממשל טראמפ לבין ישראל, כאשר טראמפ דוחק בנתניהו "לא להפריע" לשלטון בסוריה, בעוד ראש הממשלה התחייב לא לרדת מהשטחים שצה"ל מחזיק בהם, בדגש על כתר החרמון.

בנוסף לכך, רק לפני ימים בודדים נהרגו שני חיילים אמריקאים בפיגוע בסוריה, ככל הנראה על ידי כוחו דאע"ש, דבר שצפוי לערער את הביטחון האמריקאי בשלטונות.