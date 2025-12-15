ראש הממשלה נתניהו נפגש בלשכתו עם טום ברק, השליח המיוחד של הנשיא טראמפ לנושא סוריה ושגריר ארצות הברית בטורקיה. הפגישה יוצאת לפועל על רקע הסלמה בין ישראל וסוריה לאורך השבועות האחרונים, ולאחר פיגוע קשה בו נהרגו שני לוחמים אמריקאים בצפון סוריה.
בפגישה השתתפו, בין היתר, שר החוץ גדעון סער, מ״מ ראש המטה לביטחון לאומי גיל רייך, המזכיר הצבאי של ראש הממשלה אלוף רומן גופמן, שגריר ארצות הברית בישראל מייק האקבי ושגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר.
הפגישה מגיעה על רקע חיכוכים בין ממשל טראמפ לבין ישראל, כאשר טראמפ דוחק בנתניהו "לא להפריע" לשלטון בסוריה, בעוד ראש הממשלה התחייב לא לרדת מהשטחים שצה"ל מחזיק בהם, בדגש על כתר החרמון.
בנוסף לכך, רק לפני ימים בודדים נהרגו שני חיילים אמריקאים בפיגוע בסוריה, ככל הנראה על ידי כוחו דאע"ש, דבר שצפוי לערער את הביטחון האמריקאי בשלטונות.
שירי מנתניה
שטראמפ ישפריץ על אל-ג'ולאני עוד בושם. אחרי הביקור של "נשיא" סוריה בקטאר, שבוע שעבר, לא ציפיתי לשום דבר טוב שיקרה עם סוריה. כשהקטארים מתערבים, זה רק לרעתנו!!!15:34 15.12.2025
