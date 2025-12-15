ד"ר צביקה מור, אביו של שורד השבי איתן מור, מגיב לסערה בעקבות דבריו של אייל ברקוביץ' נגד בנו: "במקום לברוח הבן שלי חילץ 30 אנשים"

בראיון לרדיו 'גלי ישראל', אמר מור: "קודם כל ברקו הוא לא אדם כזה חשוב שצריך להתייחס אליו. לעצם הדברים, הוא אפילו לא עשה עבודה עיתונאית פשוטה. איתן אמר שהראו לו את העצרת מהכיכר באל ג'זירה – סימן שזה חשוב לערוץ שתומך בחמאס. והדבר השני שאמר איתן, זה שאותו בכיר בחמאס שאל אותו כיצד ניתן להביא עוד אנשים לעצרת במוצאי שבת – סימן שיש להם עניין בעצרת הזו".

מור הבהיר כי "איתן לא תקף את האנשים שהפגינו, להיפך, הוא הודה לכל אלו שחשבו עליו. יש להבחין בין האנשים לבין הפעולה – האנשים יכולים להיות מאוד טובים והפעולה לא טובה".

"אני יכול לומר לכם שהעניין הזה לא פגע לנו בשום צורה בשמחת החג. הדברים כ"כ מגוחכים. איתן אדם שכל כך רגיש לזולת, הוא במקום לברוח על נפשו באותו בוקר הוא עסק בלחלץ אנשים. ישנם 30 אנשים שהוא חילץ משם והם חיים בזכותו! אני לא יודע מה ברקוביץ תרם לביטחון המדינה או להצלת אזרחים…"