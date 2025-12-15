בית המשפט העליון נזף בחריפות ביועצת המשפטית לממשלה בעניין מותו של יובל קסטלמן, ושאל: "שערורייה. איך דבר כזה עקום קורה?"

בית המשפט העליון קבע היום (שני) כי המדינה תשלם 15 אלף ש"ח הוצאות למשפחת קסטלמן. עוד הוא הטיל על היועמ"שית לבדוק מדוע הוחלט במח"ש לא לפתוח בחקירה פלילית נגד קציני משטרה שהמשפחה טענה ששיבשו את חקירת מותו של קסטלמן.

בנוסף, בג"ץ מתח ביקורת חריפה על התנהלות הפרקליטות והיועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, בטיפול בערר משפחתו של יובל קסטלמן ז"ל, שנורה למוות בירושלים לאחר שסייע לנטרל מחבלים בפיגוע בנובמבר 2023. הערר הוגש נגד ההחלטה לסגור את התיק נגד קציני המשטרה שחקרו את נסיבות מותו של יובל ז״ל.

השופטת דפנה ברק-ארז אף נקבה במילה "שערורייה", והשופטת יעל וילנר שאלה: "איך כזה דבר עקום קרה?"

נזכיר כי היועמ"שית פסלה עצמה מלדון בתיק, ובגלל שהיא היחידה שמוסמכת להכריע, הערר נדחה.

נזכיר כי יובל קסטלמן נורה למוות ב-30 בנובמבר 2023 על ידי חייל המילואים אביעד פריג'ה, לאחר שסייע לנטרל מחבלים שביצעו פיגוע ירי בגבעת שאול שבכניסה לירושלים. קסטלמן זוהה בטעות כמחבל.

המשפחה הגישה את העתירה בטענה כי חקירת נסיבות האירוע "טויחה ושובשה", וכי ההחלטה לסגור את התיק התקבלה מבלי לגבות עדויות מהמעורבים בירי. לטענתם, המשטרה אף החליטה שלא לבצע נתיחה לאחר המוות – מה שהוביל את המשפחה לבקש לפתוח את הקבר ולהוציא את גופתו לבדיקה רפואית עצמאית.

באפריל 2024 הודיעה מח"ש למשפחה כי לא נמצאה תשתית פלילית לחקירה נגד קציני המשטרה שטיפלו בפרשה במחוז ירושלים, והמשפחה הגישה ערר על ההחלטה. במרץ האחרון הודיעה היועמ"שית כי בשל מעורבותה בפרשה היא מנועה מלהכריע בערר והוא נגנז. לאור זאת, המשפחה עתרה לבג"ץ, וימים ספורים לפני הדיון חזרה בה הפרקליטות מעמדתה לפיה היועמ״שׁית מנועה. כעת נקבע כי תכריע בערר בתוך חודשיים.